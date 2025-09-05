Mondial 2026 (Q’) : Les Lions surclassent le Soudan

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Lions ont fait le nécessaire face au Soudan pour décrocher la victoire (2-0) dans cette 7e journée des qualifications pour la Coupe du Monde. Avant le gros choc de mardi prochain face à la RD Congo; à Kinshasa, les hommes de Pape Bouna Thiaw reviennent à un point des Congolais.

L’essentiel est au rendez-vous. Mise sous pression par la République démocratique du Congo, largement victorieuse du Soudan du Sud un peu plus tôt dans la journée (4-1), l’Equipe Nationale du Sénégal a repris son point de retard sur la sélection congolaise en dominant son homologue du Soudan (2-0), ce vendredi soir au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Kalidou Koulibaly, capitaine et taille patron, et Pape Matar Sarr ont assuré un succès qui permettra aux Lions de reprendre la première place en cas de victoire en RDC, mardi.