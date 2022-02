Mondial Basket-Ball : SÉNÉGAL / ÉGYPTE à 18 heures, ce vendredi

Logés dans le groupe D, dans la zone Afrique, les Lions du basket-Ball débutent ce vendredi 25 février, leur campagne des éliminatoires pour le Mondial prévu du 25 août au 10 septembre 2023. Le Sénégal qui vise une troisième qualification, après 2014 et 2019, affronte, l’Égypte. Avant d’en découdre avec la République démocratique du Congo, samedi, pour terminer contre le Kenya, dimanche.

Lors de cette deuxième fenêtre (aller) de qualification que le Sénégal abrite du 25 au 27 février, l’objectif est d’engranger le maximum de points en vue de la phase retour entre juin et juillet prochains. L’Afrique aura cinq représentants sur 32 pays à la Coupe du monde Indonésie – Japon et Philippines 2023. 16 équipes nationales africaines se disputeront ces tickets, à travers des fenêtres de compétition.

En l’absence de l’entraîneur principal Boniface Ndong, retenu aux Etats-Unis par ses engagements en NBA, les Lions seront entraînés par Mamadou Guèye dit ‘’Pa Bi’’. Un groupe constitué de huit joueurs, ayant disputé le dernier Afrobasket masculin, à l’issue duquel le Sénégal avait terminé à la troisième place, a été retenu.

Voici la liste des 12 Lions (huit plus quatre réservistes) :

Meneurs : El Hadj Oumar Brancou Badio (Fraport Skyliners / Allemagne) Mamadou Faye (AS Douanes / Sénégal), Mamadou Alkaly Ndour (AS Douanes / Sénégal).

Arrières : Mamadou Lamine Alga Ndiaye (Ryerson University /Canada), Cheikh Bamba Diallo (Dakar Université Club – Sénégal).

Ailiers – Ailiers Forts : Mbaye Ndiaye (Ada Blois – France), Pape Moustapha Diop (Joeuf Homecourt France), Pape Malick Dime (Vanoli Cremona Italie), Amar Sylla (KK Nevezis Lituanie).

Pivots : Youssoupha Ndoye (Orléans Loiret Basket France), Boubacar Toure (Chorale Roanne France), Khalifa Ababacar Diop (CB Gran Canaria Espagne).

Les réservistes : Jean Jacques Boissy – meneur – CB Cornella Espagne, Makhtar Gueye – Ailier – Hestia Menorca Espagne, Ibou Dianko Badji – Pivot – Forca Llleda Espagne.