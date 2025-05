Mondial Basket : Le Sénégal connait ses adversaires

Partager Facebook

Les Lions du basketball connaissent désormais leurs adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027, qui se tiendra au Qatar. Le tirage au sort effectué hier mardi par la FIBA, en présence du Secrétaire général de la Fédération sénégalaise de basketball, Amadou Sarr, a placé le Sénégal dans le groupe B, aux côtés de la RD Congo, de Madagascar et de la Côte d’Ivoire, a constaté Senego.

Pour cette première phase des qualifications, les trois premières équipes de chaque groupe décrocheront leur billet pour le deuxième tour. Le groupe B croisera ensuite avec le groupe D, où figurent des formations redoutables comme l’Angola, le Mali, l’Égypte et l’Ouganda.

La deuxième phase de la compétition verra la fusion des groupes A et C dans une nouvelle poule E, et celle des groupes B et D dans une poule F. C’est à l’issue de cette étape que se détermineront les heureux élus pour le Mondial : les deux premiers de chaque poule, ainsi que le meilleur troisième, décrocheront leur ticket pour le Qatar.

Les fenêtres de qualification sont programmées pour novembre 2025, février 2026 et juillet 2026.