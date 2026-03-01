Mort d’Ali Khamenei : Comment va se dérouler le processus de transition ?

Partager Facebook

Trois hauts responsables, dont le président Massoud Pezeshkian, assureront la transition en Iran après la mort du guide suprême Ali Khamenei, a annoncé dimanche un des conseillers de ce dernier, Mohammad Mokhber, cité par la télévision d’État. Ce triumvirat sera composé de M. Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejeï, et d’un juriste du Conseil des gardiens de la Constitution, a déclaré M. Mokhber.

Une question majeure va désormais se poser en Iran : qui va diriger le pays, après la mort du guide suprême Ali Khamenei ce samedi dans des frappes conjointes israélo-américaines ? Les autorités iraniennes ont annoncé que le processus de transition allait démarrer ce dimanche, selon son principal responsable de la sécurité Ali Larjani.

« Un conseil de direction provisoire sera bientôt formé. Le président (Massoud Pezeshkian), le chef du pouvoir judiciaire (Gholamhossein Mohseni Ejeï) et un juriste du Conseil des gardiens assumeront la responsabilité jusqu’à l’élection du prochain dirigeant », a déclaré Ali Larijani, chef du plus haut organe de sécurité iranien, le Conseil suprême de sécurité nationale, et ancien conseiller d’Ali Khamenei. Le juriste du Conseil des gardiens en question sera Alireza Arafi, ont rapporté ce dimanche matin les médias d’État iraniens.

« Ce conseil sera mis en place dès que possible. Nous travaillons à sa formation dès aujourd’hui », a ajouté Ali Larijani. Selon le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, Téhéran s’était préparé à « tous les scénarios », y compris la mort d’Ali Khamenei. « Nous nous sommes préparés à ces moments et avons envisagé tous les scénarios », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée à la télévision d’État. Il a ajouté que le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avaient « franchi nos lignes rouges » et « en subiront les conséquences ».

D’après le New York Times, l’ayatollah Ali Khamenei avait donné de nombreuses directives, dans le cas où il serait tué : plusieurs niveaux de succession pour chacun des postes de commandement militaires et gouvernementaux, demande à tous les dirigeants de désigner quatre successeurs potentiels et délégation des responsabilités à un cercle restreint de proches s’il ne pouvait plus communiquer ou en cas d’assassinat.

Qui pourrait le remplacer sur le long terme ? Dans un autre article, le New York Times cite trois favoris, qu’Ali Khamenei aurait déclaré préférer : le chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejeï, son chef de cabinet Ali Asghar Hejazi et son petit-fils Hassan Khomeini. Le New York Times, citant l’armée israélienne, indique qu’Ali Asghar Hejazi aurait été tué dans les frappes.