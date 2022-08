Mort de Mancabou : Personne n’est indexé (Police)

Y a-t-il une personne qui aurait une quelconque responsabilité dans la mort de François Mancabou ? La justice a cherché à tirer cette affaire au clair. Cependant, pour l’heure, personne n’est indexé. Selon l’enquête de la police, Mancabou est mort en se cognant la tête sur le mur et la grille du lieu de rétention.

Ce qui serait la seule cause de sa mort. La famille risque de se contenter de la seule conclusion des experts qui, après autopsie, ont conclu à une mort par «fracture du rachis cervical» qui a entrainé des «complications neurologiques».

Cependant, le dernier mot revient au Procureur à qui le dossier sera bientôt transmis. Pour rappel, François Mancabou a été arrêté pour avoir été soupçonné de faire partie du mouvement appelé «Force spéciale», un groupe d’individus qui aurait eu des intentions terroristes et qui voulaient s’attaquer aux institutions en commençant par le réseau électrique de la Senelec.

Cependant, il n’a pas été inculpé parce qu’il a été conduit à l’hôpital Principal. Sa famille était convaincue qu’il a été torturé au moment de sa conduite dans les locaux de la police. Il ne sortira pas vivant de l’hôpital. L’autopsie réalisée va conclure à une mort par fracture du rachis cervical. Il aurait volontairement cogné le mur et les grilles du lieu de rétention.

Les enquêteurs disent détenir une vidéo montrant François Mancabou se diriger vers le mur pour le frapper de la tête. Là non plus la famille n’a pas cru à cette histoire et avait demandé un examen toxicologique qui malheureusement n’a pu être effectué étant donné les mauvaises conditions de conservation du corps et le défaut d’appareillage, selon les hommes de l’art.