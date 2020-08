Motorola présente le Moto G9 Play, un smartphone accessible à la fiche technique prometteuse

Le Motorola Moto G9 Play fait partie des premiers smartphones à intégrer le SoC Snapdragon 662 de Qualcomm.

L’entreprise américaine n’abandonne pas le marché ultra-concurrentiel de l’entrée de gamme. Un segment sur lequel elle fait autorité grâce à de précédentes moutures présentant de solides arguments (autonomie, performances, design) face aux références chinoises. Voyons voir ce que propose le dernier-né de la filiale de Lenovo, positionné sous la barre des 200 euros.

Le premier d’une longue série ?

Le Motorola Moto G9 Play arbore un design assez classique avec une encoche en forme de goutte d’eau à l’avant et un triple module logé dans un bloc carré à l’arrière. Les trois capteurs en question adoptent la configuration suivante :

Un grand-angle de 48 mégapixels (f/1.7)

Un capteur de profondeur de 2 mégapixels

Un capteur macro de 2 mégapixels

e smartphone accessible de Motorola dispose d’un écran HD+ de 6.5 pouces au format 20:9. Évoluant sous Android 10, il affiche une interface se rapprochant d’Android Stock. Sous le capot, on retrouve le tout dernier SoC d’entrée de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 662. Il est combiné à 4 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire interne extensible jusqu’à 512 Go. Enfin, ce terminal est doté d’une batterie de 5000 mAh qui lui conférerait une autonomie de deux jours.