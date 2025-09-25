Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
DIC

Mouhamed Diagne, fils de Madiambal Diagne, arrêté

25 septembre 2025 Société


Mouhamed Diagne, fils de Madiambal Diagne serait arrêté au poste frontalier de Karang, alors qu’il tenterait de quitter le territoire national. Le sus-nommé, dit-on, est visé dans la délégation judiciaire du juge d’instruction pour des faits d’associations de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. Par contre, les recherches contre Madiambal Diagne se poursuivent activement.

Tags

Vérifier aussi

Hopital prinncipal de Dakar

Un médecin militaire jugé pour désertion

Le médecin lieutenant-colonel Firmin Barboza, chef du service Pharmacie de l’Hôpital Principal de Dakar, doit …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved