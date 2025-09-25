Mouhamed Diagne, fils de Madiambal Diagne, arrêté

Mouhamed Diagne, fils de Madiambal Diagne serait arrêté au poste frontalier de Karang, alors qu’il tenterait de quitter le territoire national. Le sus-nommé, dit-on, est visé dans la délégation judiciaire du juge d’instruction pour des faits d’associations de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. Par contre, les recherches contre Madiambal Diagne se poursuivent activement.