Mouhamed Diagne, fils de Madiambal Diagne, arrêté

Mouhamed Diagne, fils de Madiambal Diagne serait arrêté au poste frontalier de Karang, alors qu’il tenterait de quitter le territoire national. Le sus-nommé, dit-on, est visé dans la délégation judiciaire du juge d’instruction pour des faits d’associations de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. Par contre, les recherches contre Madiambal Diagne se poursuivent activement.
TagsGRANDE UNE Madiambal Diagne
