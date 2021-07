Moustapha GUEYE: Le bon choix des Baol-Baol…Par Abdoulahat FALL*

Une reconfiguration politique se dessine à Diourbel autour du Directeur Général du Centre Régional des Œuvres Universitaires (CROUS),Monsieur Moustapha Gueye pour les locales du 23 Janvier 2022. Selon des informations recueillies sur place, une forte alliance derrière le leader de Médinatoul “Keur Gou Makk” est en gestation. L’audience du dimanche dernier aux allures d’une Assemblée Générale avec Excellence Cheikh Gueye, ancien Consul à Djéddah ,en Arabie Saoudite qui a pris la décision forte de soutenir la candidature du Coordonnateur communal de la Coalition Benno Bokk Yakkar ,Moustapha Gueye, en est une autre preuve éloquente. Constituer une équipe dynamique, une force politique d’envergure issue de tous les segments de la société au niveau de la capitale du Baol et capable de prendre en charge les aspirations des populations dans tous les domaines de la vie, semble être le crédo du Directeur Général du CROUS de Bambey et de son équipe constituée, pour l’essentiel de femmes et de personnes du troisième âge . A croire le DG Moustapha Gueye, il s’agit d’une mobilisation de citoyens conscients de leurs devoirs et de leurs responsabilités, engagés à prendre en charge la gouvernance de leur terroir dans une démarche inclusive. Avec les alliances qui se concoctent autour de sa personne et son capital sympathie qui ne cesse de croître tous azimuts, on peut affirmer sans risque de nous tromper que M.Gueye est incontestablement dans une position assez confortable pour aller à l’assaut de la municipalité.

A la question de savoir ce qu’il adviendra au cas où le Président de la coalition Macky Sall ne l’investit pas comme tête de liste, Moustapha Gueye reste aphone tout en soulignant la confiance qu’il place en lui et, non sans , préciser que la question est prématurée. A l’en croire, ce qui est important, c’est le travail de massification qui doit être continué de manière soutenue.

La projection constante, c’est qu’il y aura accrochage politique à Diourbel.Qui en sortira vainqueur ? Les prochains jours nous édifieront.

*APR Diourbel