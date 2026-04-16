Moustapha Ndieck Sarre, ministre de l’Emploi : « L’Etat accorde une place importante à l’entrepreneuriat et aux startups »

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La 8e édition du salon AFRITECH 4.0, tenue au Sénégal, a mis en avant l’innovation et l’emploi, avec une politique nationale en cours d’adoption au Sénégal.

La 8e édition du salon AFRITECH 4.0 s’est tenue jeudi 16 avril 2026 à Dakar, dans un contexte marqué par les enjeux de transformation numérique et d’emploi. L’événement a réuni des acteurs de l’innovation, des investisseurs et des entrepreneurs autour du thème de la souveraineté numérique.

Selon les organisateurs, 30 pays sont représentés lors de cette édition.

Le président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS), Mbagnick Diop, a rappelé que « AfriTech constitue un espace de rencontre entre talents, investisseurs et porteurs de projets», évoquant « la nécessité de structurer l’écosystème pour créer plus de valeur et d’emplois ».

Parmi les participants, l’entrepreneur sénégalais en cybersécurité Abdoulaye Ciss a déclaré : « Ce type de plateforme permet de présenter nos solutions et de créer des partenariats ».

En marge de cette rencontre, les autorités ont présenté les orientations en matière d’emploi.

Le ministre sénégalais de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, a évoqué une politique nationale de l’emploi couvrant la période 2026-2034, en cours d’adoption. Il a précisé que ce document, élaboré avec l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), dresse un état des lieux du marché du travail.

Le ministre sénégalais a rappelé que « depuis 1997, le Sénégal ne disposait pas de politique nationale de l’emploi ». Il a souligné que « 89,6 % des emplois sont informels soit environ 4,4 millions de personnes », insistant sur le fait que « le secteur public ne peut pas, à lui seul, absorber la demande d’emplois ». Selon lui, cette nouvelle stratégie accorde une place importante à l’entrepreneuriat et aux startups.

SS/ac/Sf/APA