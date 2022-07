Mystère autour du suicide de l’ex DG de la police

Dieudonné Ouattara, ex Directeur général de la police nationale du Burkina s’est donné la mort ce 26 juillet. Il a utilisé son arme de service pour se suicider hier matin chez lui à Nonghin dans le quartier Rimkieta, à Ouagadougou. C’est au cours de son évacuation dans un hôpital qu’il a rendu l’âme, révèle la source. Le contrôleur général de police Dieudonné Ouattara avait été nommé Directeur général de la police nationale le 5 janvier 2022 par l’ex-président Roch Kaboré. Quelques mois après la chute de ce dernier, il a été remplacé par le contrôleur général de police Roger Ouédraogo, un de ses promotionnaires. Il n’a passé que trois mois à la tête de la direction générale de la police nationale.

Par nature, un suicide est toujours un mystère sauf si la personne a pris soin de faire des confidences à certains parents ou proches, et la mort de l’ex-directeur de la police restait un mystère entier au moment où nous tracions ces lignes. On se demande ce qui a pu bien pousser ce père de 4 enfants à attenter à sa vie. Les raisons sont-elles liées à sa gestion la direction de la police ou sont-elles d’ordre familial ? Mystère et boule de gomme !