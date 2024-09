Naufrage à Mbour : Le capitaine de la pirogue et son fournisseur d’essence envoyés en prison

Partager Facebook

Les choses se corsent pour le capitaine de la pirogue qui a fait naufrage au large de Mbour et son complice fournisseur d’essence.

Le capitaine de la pirogue, Cheikh Sall, et son fournisseur en carburant, M. Thiaw, ont été déférés jeudi dernier vers 10h. Après leur face à face avec le procureur, ils ont été placés sous mandat de dépôt ce vendredi.

Ils sont poursuivis pour trafic de migrants, escroquerie, mise en danger de la vie d’autrui en mer, et homicide involontaire. Son fournisseur en carburant est également poursuivi pour complicité.

Pis pour les deux mis en cause, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Petite-Côte a criminalisé le dossier en ouvrant une information judiciaire contre le duo incriminé. L’organisateur de ce voyage tragique est également poursuivi pour blanchiment de capitaux.

Interrogé sur procès-verbal, Cheikh Sall a avoué sans ambages son rôle de convoyeur unique et principal, et s’est déclaré seul responsable du chavirement de la pirogue survenu au large des côtes de Mbour le 8 septembre 2024, qui a fait de nombreuses victimes, dont quarante (40) corps sans vie et quatre (04) rescapés, selon un bilan officiel des sapeurs-pompiers et de la Marine nationale. Le capitaine de la pirogue a déclaré ignorer les causes du chavirement.

Lors de l’interrogatoire concernant l’organisation du voyage, le frère consanguin du maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, a révélé l’identité de son fournisseur en carburant.

« M. Thiaw, alias Doudou, m’a vendu 6 036 litres de carburant pour un montant de trois millions (3 000 000) F CFA », a-t-il confié aux policiers.