« Navétane » à Louga : le mouvement navétane appelé à insister sur la sensibilisation des supporters

L’adjointe au gouverneur de la région de Louga, Diégui Ngom Fall, a appelé, jeudi, le mouvement navétane à insister sur la sensibilisation des dirigeants des associations sportives et culturelles et de leurs supporters, ainsi que sur l’éducation à la citoyenneté pour éviter la violence dans les stades.

« Il y a beaucoup de violence au niveau des stades, et là les acteurs ont beaucoup travaillé sur le thème. On leur a demandé de sensibiliser autant que possible, aussi bien les membres des ASC, mais également des supporters pour éviter véritablement la violence », a-t-elle déclaré. Elle s’exprimait à l’issue d’un Comité régional de développement (CRD) spécial consacré à la concertation régionale sur les activités de « navétane ».

Elle a suggéré « aux acteurs du mouvement navétane d’insister sur l’éducation à la citoyenneté pour combattre la violence dans les stades ». « On peut former les dirigeants, mais également les supporters par rapport à cela », a-t-elle ajouté. Elle signale que ‘’cela fait partie des conclusions que nous avons retenues, lors de la concertation régionale sur les activités navétanes’’. Elle a promis que ces conclusions seront transmises au niveau central.

A sa suite, le président de l’Organisme régional de coordination des activités de vacances (ORCAV), El Hadj Madior Diouf, a souligné que « tous les acteurs du mouvement navétanes (…) vont travailler à ce que les mouvements navétanes se modernisent et évitent la violence (…) « . Il estime que « le mouvement navétanes sortira de ces consultations grandi et modernisé ».

Selon lui, « les conditions sont réunies, à travers nos partenaires étatiques et nous, en tant que structure régionale, pour travailler à ce que les ASC et les structures également au niveau de la base organisent des compétitions dans des délais raisonnables ». « Nous inviterons aussi les uns et les autres à ne pas déborder, surtout que cette année est une année pré-électorale, qui est également source de difficultés », a-t-il relevé.