« Ne pas parlez à Madiambal Diagne » : la condition imposée à l’épouse et au fils

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Hier, la Chambre d’accusation financière a statué sur le recours déposé par leurs avocats. Dans son délibéré, ladite juridiction a infirmé l’ordonnance du Doyen des juges du Pool judiciaire financier. La Chambre a ordonné la mise en liberté provisoire de Mabintou Diaby et Mouhamed Diagne ainsi que leur assignation à résidence respectivement dans leurs domiciles à Yoff et à la cité Djily Mbaye avec port du bracelet électronique.

Si le Parquet général ne s’oppose pas, Mabintou Diaby et Mouhamed Diagne vont quitter le milieu carcéral et rentrer à leurs domiciles respectifs très bientôt. Cependant, il ne s’agit pas d’une simple liberté provisoire, car la juridiction de recours a également ordonné une assignation à résidence pour l’épouse et le fils de Madiambal Diagne à leurs domiciles respectifs à Yoff et à la cité Djily Mbaye. Mais, ce n’est pas tout. En effet, la Chambre a ajouté des conditions notamment une interdiction formelle pour les deux de quitter leurs domiciles, «sauf autorisation écrite et préalable» du juge. La juridiction de recours ajoute une autre condition qui est l’obligation de remettre leurs passeports au greffe du cabinet du magistrat instructeur. En outre, Mabintou Diaby et Mouhamed Diagne doivent s’abstenir de recevoir ou rencontrer, ainsi que d’entrer en contact, «de quelque façon que ce soit», avec les autres personnes impliquées dans l’affaire.

Interdiction de aprler au téléphone avec leur époux et père ?

Une condition qui laisse des interrogations quant à la faisabilité, puisqu’il s’agit d’interdire la femme d’être en relation avec son époux et le fils d’échanger avec son père. Madiambal Diagne va-t-il, à partir de ce moment, arrêter d’appeler ces membres de sa famille ou lorsqu’il les aura appelés, ces derniers vont-ils s’abstenir de décrocher ? Comment la Chambre va-t-elle contrôler tout cela ? Enfin, ils doivent tous les deux répondre aux convocations du juge. Telles sont les conditions fixées par la Chambre d’accusation qui ajoute, dans son arrêt que «la mise en œuvre de la mesure prononcée est subordonnée à l’avis du comité de suivi en Milieu Ouvert sur sa faisabilité et ce, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification». La juridiction précise à l’attention de la famille Diagne que «la violation de l’une des mesures prescrites peut entrainer l’arrestation immédiate et la mise sous mandat de dépôt».