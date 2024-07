Nécrologie: Décès de Mère Garmy Fall, une femme de valeur, engagée

Partager Facebook

Thiès, s’est réveillée, ce mercredi 17 juillet 2024, dans la consternation et la tristesse, avec le rappel à Dieu d’Adja Garmy Fall, plus connue sous le nom de « Mère Garmy », comme on aimait l’appeler. «Elle fut une femme de valeur, une femme engagée qui, toute sa vie durant, s’est battue pour les causes justes», témoigne l’ancien ministre Yankhoba Diatara.

Ce mercredi a été difficile pour les habitants de la cité des rails avec le rappel à Dieu de Adja Garmy Fall. Décrit comme « une femme de valeur, engagée pour les causes justes » par le l’ancien ministre Yankhoba Diattara,. Édouard Latouffe, responsable de l’APR à Thiès, lui aussi rappelle son rôle en tant qu’adjointe au maire et parlementaire, et souligne son courage lors de la visite du président Clinton et de son opposition à l’annulation des festivités du 4 avril 2014. Selon lui, «Garmy Fall, l’une des plus sûres alliées du président Idrissa Seck, qui vient tirer sa révérence, a été plusieurs fois adjointe au maire et parlementaire pour deux mandats successifs».

Avec Ousseynou Guèye, Lamine Diallo, Lamine Guèye et moi, on était à l’entrée de Thiès pour brûler des pneus et exprimer notre courroux face à cette décision qui constitue le premier acte du processus de mise à mort politique d’Idy». Le cadre de la Lonase souligne qu’Adja Garmy Fall «est une grande dame qui a été de toutes les grandes batailles qui vient de nous quitter. C’est Thiès qui perd une icône».

L’enterrement est prévu ce jour à Touba. La cérémonie religieuse, demain jeudi à son domicile sis au quartier Bayal Khoudia Badiane de Thiès.

La rédaction de Rewmi présente ses condoléances à sa famille, au président Idrissa Seck et à toute la classe politique Thiessoise.