Nécrologie: Décès du cardinal George Pell

Le cardinal australien George Pell, préfet émérite du secrétariat à l’Économie, est décédé mardi soir à Rome à l’âge de 81 ans. Le cardinal serait décédé de complications après une opération de la hanche prévue de longue date. Il y a quelques jours, il avait concélébré les funérailles de Benoît XVI sur la place Saint-Pierre.

Le cardinal George Pell, ancien haut responsable de l’Eglise catholique qui avait été accusé de violences sexuelles en Australie puis blanchi, est mort à Rome à l’âge de 81 ans, a confirmé mercredi 11 janvier un responsable du clergé. Le cardinal Pell était à Rome où il était revenu en septembre 2020, deux ans après avoir été jugé en Australie pour une allégation d’abus sexuels sur des mineurs dans les années 1990. Après une longue audience judiciaire, un tribunal de Victoria avait ordonné l’arrestation du cardinal, révoquant la caution qui lui avait été accordée après sa mise en examen en décembre 2018.

Condamné à six ans d’emprisonnement en 2019, le cardinal n’a été totalement exonéré que par un jugement de la Haute Cour en avril 2020. La décision a été saluée par le Saint-Siège, qui a déclaré dans un communiqué qu’il avait toujours fait confiance à l’autorité judiciaire australienne.

L’expérience de la prison

Avant son acquittement, le cardinal Pell a néanmoins passé 404 jours dans une cellule de deux prisons de sécurité maximale à Melbourne et Barwon, de février à juillet 2019. Une expérience difficile, vécue aussi pendant un certain temps en isolement, dont le cardinal avait rapporté tous les détails dans une série intitulée « Journal de prison « , publié par Ignatius Press. En plus de 300 pages, le cardinal, prenant ses notes quotidiennes, a relaté ses rencontres avec d’autres prisonniers, les visites et les lettres qu’il a reçues, ainsi que la prière et l’Eucharistie qui l’ont accompagné pendant son emprisonnement.

Un apport essentiel à la Curie romaine

Le cardinal avait rejoint la Curie romaine le 13 avril 2013, lorsque le Pape François l’avait nommé membre du Conseil des cardinaux pour la réforme de la Curie romaine. Le 24 février 2014, il a occupé le poste de préfet du secrétariat à l’Économie nouvellement créé, initiant une série de réformes financières. Il avait quitté ces deux postes respectivement en décembre 2018 et en février 2019. En juin 2017, il avait été mis en examen pour abus et était donc retourné en Australie pour y être jugé. Le Pape François lui avait accordé une autorisation pour se défendre contre ces accusations.

Le 12 octobre 2021, le Pape lui-même a reçu le cardinal au palais apostolique. À cette occasion, François l’avait remercié pour son témoignage. Dans l’interview accordée à Mediaset avant Noël, le Saint-Père avait rappelé le travail accompli par le cardinal dans le domaine économique, soulignant qu’en raison d’une «calomnie» – faisant référence aux accusations dont il avait fait l’objet en Australie – il avait dû quitter l’administration : «C’est Pell qui a tracé les grandes lignes de la manière dont nous pouvions aller de l’avant. C’est un grand homme et nous lui devons beaucoup de choses».