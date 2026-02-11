Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1770817075185

Nécrologie : Décès du journaliste Georges Déthié Diop

11 février 2026 Rewmi.com

Le monde de la presse est en deuil. Georges Déthié Diop, journaliste à RFM vient de rendre l’âme suite à un malaise. Les auditeurs ont entendu dernièrement sa voix ce matin à l’antenne à 7h40 aux côtés de Babacar Fall dans l’émission RFM matin.

Les témoignages sont unanimes : Georges Déthié Diop était un journaliste professionnel et travailleur.


La rédaction de Rewmi présente ses condoléances les plus sincères à sa famille, à l’ensemble des professionnels des médias et prie pour que son âme repose en paix.

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2026 02 02 162651

Le FDR, sous la houlette de Oumar Sarr, rencontre Amadou Bâ

Une délégation du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved