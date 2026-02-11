Nécrologie : Décès du journaliste Georges Déthié Diop

Partager Facebook

Le monde de la presse est en deuil. Georges Déthié Diop, journaliste à RFM vient de rendre l’âme suite à un malaise. Les auditeurs ont entendu dernièrement sa voix ce matin à l’antenne à 7h40 aux côtés de Babacar Fall dans l’émission RFM matin.

Les témoignages sont unanimes : Georges Déthié Diop était un journaliste professionnel et travailleur.

La rédaction de Rewmi présente ses condoléances les plus sincères à sa famille, à l’ensemble des professionnels des médias et prie pour que son âme repose en paix.