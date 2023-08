Nécrologie: Diao Seydi de la SIGELEC, est décédé !

Le monde sénégalais de l’industrie est en deuil. Selon « Le Témoin », Salif Diao Seydi, Directeur général adjoint de la Société Industrielle de Générateurs électriques (Sigelec) fabriquant les piles « Hellesens », est décédé hier.

Un décès survenu des suites d’une courte maladie. Salif Diao Seydi a été enterré le même jour au cimetière de Yoff par une foule très nombreuse. Ils étaient très nombreux à se rendre à la maison du défunt située à la Cité Bellevue sise à Hann Maristes, pour y présenter leurs condoléances.

Rappelons-le, Salif Diao Seydi que l’on appelait affectueusement « Diao Sigelec » ou « Diao Hellesens », était le fils de feu président Idrissa Seydi, père fondateur de Sigelec et ancien Pca de la Sgbs. Un magnat de l’industrie et de la finance, qui avait créé plusieurs sociétés et usines dans notre pays mais aussi au Mali et même en Côte d’Ivoire.

Donc en dehors du monde de l’industrie, votre quotidien préféré perd un ami et un partenaire, en l’occurrence Salif Diao Seydi, un homme joyeux et convivial, qui nous mettait tous de bonne humeur.

Toute la rédaction de « REWMI» présente ses condoléances à la famille éplorée.