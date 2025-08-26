Ngoumba Guéoul : la construction d’une station de carburant divise le maire et la population

Partager Facebook

Il n’est pas besoin d’être un expert pour le savoir: l’Acte 3 de la décentralisation mise en place par la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 avait pour principal but de promouvoir le développement économique et social des territoires par renforcement des collectivités locales. Toutefois, si c’est à se demander si l’objectif poursuivi à travers la décentralisation est partagé par les maires de certaines Communes. La question ne souffre d’aucune impertinence. Et pour cause, soucieux de jouer sa partition pour le développement de sa localité d’origine qui se trouve être Ngoumba Guéoul, l’opérateur économique Ndongo Fall a jugé utile d’y ériger une stations-

services pour la création d’emplois et de richesse. Pour ce faire, il s’en ouvre naturellement au maire. Ce dernier,lui, tourne en rond pendant 2 longues années.

Sa volonté salutaire de participer à la viabilité et à la vitalité économique de sa Commune plombée par le Premier magistrat de Ngoumba, l’opérateur économique se tourne du côté de la localité voisine de Bandègne. Le maire de la localité, lui attribue un site à même d’abriter l’infrastructure. Au terme de la réunion de toutes les parties concernées impulsée par le Préfet lequel a requis les services d’un géomètre qui confirme, en présence des 2 maires que le nouveau site ciblé à Bandégne

ne fait pas partie du territoire communal de Ngoumba Guéoul. L’ éclatement de la vérité du terrain par un spécialiste n’a pas empêché le maire de revenir à la charge pour s’opposer à l’érection de la station de distribution de carburant dont les travaux ont simplement été suspendus par la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols ( DESCOS). Chose curieuse, le promoteur du projet s’est acquitté de tous les préalables nécessaires à l’implantation d’une station-services.

Il est vrai qu’avec l’approche des élections locales prévues dans moins de 2 ans, certains maires qui ont tout compris sauf l’essentiel, pensent que tout acte posé en faveur des populations par un tiers participe de sa promotion politique. Est-ce bien une raison pour dénier à un citoyen modèle le droit de contribuer au développement de sa localité ?

En attendant que les populations de Ngoumba Guéoul et l’opinion répondent à cette question, il y’a lieu de rappeler au maire que sa posture frileuse et paranoïaque ne se se justifie pas. M. Ndongo Fall ne nourrit pas d’ambitions politiques à Ngoumba Guéoul. Du moins, selon ses dires. Si tel était le cas, il l’aurait exprimé à haute et intelligible voix mais également à visage découvert. Il se serait donné les moyens d’y parvenir.

Les plus hautes autorités du pays sont interpellées pour un arbitrage sur cette affaire qui risque d’être un précédent dangereux pour la bonne marche des collectivités locales. On pouvait bien ne pas en arriver là si le maire de la Commune de Guéoul, s’il ne refusait pas le progrès pour des considérations politiciennes. S’il n’avait pas confondu ou feint de confondre pleins pouvoirs et abus de pouvoir.

La réaction du Maire

Joint au téléphone pour donner sa version sur les accusations dont il est l’objet, le Maire de Guéoul a déclaré ceci: » Est-ce vraiment logique qu’un maire puisse arrêter des travaux de construction dans une autre commune? », a-t-il répondu de manière laconique.