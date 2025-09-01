Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Nicolas Jackson 4

Nicolas Jackson va bien quitter Chelsea pour s’engager avec le Bayern Munich

1 septembre 2025 Sport

Après des dernières heures très mouvementées, l’attaquant de Chelsea Nicolas Jackson va bien rejoindre le Bayern Munich dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

Il n’y a qu’une dernière journée du mercato pour faire vivre des montagnes russes comme celles-là à un joueur de football. Arrivé dimanche en Allemagne, Nicolas Jackson devait s’engager avec le Bayern Munich avant que Chelsea ne décide de stopper le dossier à la suite de la blessure de son attaquant Liam Delap, touché lors de la victoire contre Fulham (2-0). Après plusieurs heures sous tension – le Sénégalais de 24 ans ayant annoncé à son club qu’il ne souhaitait pas revenir à Londres – les négociations ont pu reprendre et se finaliser.


Sous réserve de la visite médicale, Nicolas Jackson va donc rejoindre le Bayern pour un prêt payant de 16,5 M€, avec une obligation d’achat de 80 M€ et un pourcentage à la revente. À l’issue de son prêt, son contrat avec le club bavarois sera de cinq ans.

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2025 08 29 113300

Décès du lutteur Robert Diouf

L’ancien lutteur sénégalais Mouhamed Ndiaye, surnommé Robert, est décédé ce vendredi 29 août 2025, après …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved