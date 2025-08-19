Nominations à l’Urbanisme : le ministre Moussa Balla Fofana accusé de copinage

Partager Facebook

Le Ministre de l’Urbanisme,des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Balla Fofana, est au banc des accusés. Ses récentes nominations au niveau de certains Services régionaux de l’Urbanisme sont vivement décriées. Elles sont ainsi considérées comme des mesures aux antipodes de la vision des professionnels de ce secteur clef.

« C’est un sabotage silencieeux du Projet de rupture tant attendu par le peuple. Le ministre Moussa Balla Fofana vient de procéder à des nominations qui n’obéissent à aucun critère de compétence ni d’expérience. Il n’a consulté personne et a pris ces décisions de manière unilatérale. Ce qui est complètement aux antipodes du slogan « Jubanti Koom » récemment lancé »,s’écrie notre interlocuteur qui,de ajouter: »Ni le Secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme, ni le Secrétaire Général du ministère n’ont été consultés. M.Fofana a suivi ses propres désidératas en opérant de manière opaque, histoire d’entretenir sa clientèle. Pour votre gouverne, à la tête du Service régional de l’Urbanisme de Dakar, un clerc notaire a été promu au détriment des personnes rompues à la tâche, ceux-là qui s’y connaissent le mieux. Nous disons halte à la promotion de la médiocrité ! »,a dénoncé avec verve notre interlocuteur. Pour conclure,il dira: »Les sénégalais ont choisi le Pastef pour apporter le changement dans la manière de gouverner, de manager le pays. Mais, malheureusement le ministre Balla Moussa Fofana ne l’entend pas de cette oreille. Il donne l’impression de faire fi à la ligne de conduite clairement tracée par le duo Diomaye/Sonko. Il est alors temps de lui rappeller à l’ordre ».

Des changements impertinents à la lumière de l’arrêté

L’analyse de l’arrêté (voir en dessus) permet de remarquer l’impertinence des choix opérés. En effet, pour un ministère qui regorge tant de compétences connues et reconnues en urbanisme, architecture, aménagement , ingénieurs de toutes sortes, comment peut-on nommer un clerc notaire à la tête de la plus importante division régionale de l’Urbanisme et de l’habitat de notre pays, notamment, celle de Dakar? Certainement pas pour vendre du foncier ?

Qu’est ce qu’un agronome vient faire à l’Urbanisme ? Comment peut-on comprendre l’affection du chef du service départemental de l’Urbanisme de Mbour (potentialités foncières importantes) à Koungheul ? S’il a fauté, quelle faute s’agit-il? Si c’est le cas, qu’il soit relevé ! La même question se pose pour la descente du chef de la Division régionale de Tamba vers Thiès ou celui de Kaolack vers Diourbel. Notre analyse nous permet de constater que dans le zone où le foncier a de la valeur, des changements impertinents ont ainsi été constatés. Pour les intérêts de qui ?

Arrêtons l’injustice et l’arbitraire qui sont des valeurs aux antipodes de l’agenda de transformation et du redressement économique de notre pays .

Le Président Bassirou Diomaye et son Premier ministre ne devraient-ils pas être plus vigilants dans le contrôle des décisions prises dans certains départements ministériels comme celles qui viennent d’être actées par le Ministre Balla Moussa Fofana ?

Le népotisme, le clientélisme, le clanisme, l’arbitraire doivent être bannis à tout jamais si nous voulons aller de l’avant.