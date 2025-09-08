Ministre de la Justice, Yassine Fall promet de servir le Droit

Partager Facebook

Yassine Fall vient de réagir, pour la première fois, depuis sa nomination de ministre de la justice. Dans un message plein de cordialité, la désormais ministre de la justice dit accepter cette nomination avec humilité et patriotisme. Yassine Fall a tout de même tenu à adresser ses remerciements au Président de la République et au Premier ministre. » Je remercie les hautes autorités du pays, en l’occurrence le Chef de l’État, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier Ministre Ousmane Sonko pour cette confiance renouvelée en ma modeste personne ». Dans la même dynamique, l’ex ministre des affaires étrangères promet de remplir pleinement sa mission de Garde des Sceaux. « Je mesure pleinement l’importance et la lourdeur de la tâche qui m’incombe. Je réitère ma loyauté au peuple sénégalais et ma parfaite disposition à collaborer avec toutes les institutions de la République ainsi qu’avec les acteurs non étatiques, afin de servir le droit, rendre la justice au service du peuple et atteindre les résultats escomptés, à la hauteur de la confiance que les autorités ont placée en moi », a-t-elle conclu.