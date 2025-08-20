Nord Foire : Les voisins dénoncent le tapage de Waly

Des habitants du quartier Nord Foire à Dakar s’alarment des nuisances causées par l’affluence régulière de visiteurs au domicile du chanteur Waly Ballago Seck. Stationnement anarchique, tapage nocturne et insalubrité sont notamment pointés du doigt. « Selon un témoignage publié sur la page “Luttons contre l’indiscipline au Sénégal”, des dizaines de personnes passent la nuit devant les maisons voisines, occupant les trottoirs, se livrant parfois à des actes d’insalubrité (besoins faits en pleine rue), et causant de nombreuses nuisances sonores », rapporte Kawtef.

Les riverains dénoncent des nuisances sonores importantes, des actes d’insalubrité et l’occupation des trottoirs par des dizaines de personnes, jour et nuit. Le stationnement gêne également la circulation dans les ruelles du quartier.

Au-delà des nuisances quotidiennes, les habitants font part d’un sentiment d’insécurité grandissant. Ils rapportent des cas de cambriolages impliquant, selon eux, certains visiteurs du chanteur. Cette situation les contraint à limiter les déplacements de leurs enfants.

Les habitants de Nord Foire interpellent Waly Seck afin qu’il prenne des mesures pour encadrer ses visiteurs et mettre fin aux nuisances. Ils demandent notamment l’arrêt de la distribution d’argent à la foule devant son domicile, pratique qu’ils jugent irresponsable.