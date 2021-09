Nord Foire: Yandé vendait des passeports américains et européens

Un trafic de passeports américains et européens a été démantelée à Nord Foire. Une dame nommée Ndèye Yandé Seck, en complicité avec un couple gambien et leur contact basé en Allemagne, tenait un vaste réseau de trafic de passeports américains et européens vendus à 6,5 millions Fcfa et de cartes de séjour dans l’espace Schengen échangés à 5 millions Fcfa. Une dame nommée Ndèye Bineta Ndiaye a été arrêtée à l’Aibd dans la nuit du 15 septembre dernier. Elle détenait une fausse carte de séjour et s’apprêtait à se rendre à Paris. Lors de sa garde à vue, elle a confié avoir obtenu ladite carte auprès de Ndèye Yandé Seck moyennant 5 millions Fcfa. Elle sera cueillie à Nord Foire en même temps que le couple gambien, Lamine samba et son épouse Sona Mané. Lors de la perquisition, des passeports américains, 1 passeport gambien, 6 passeports sénégalais, 1 passeport français, 1 passeport espagnol, 1 titre de séjour français ont été saisis.

