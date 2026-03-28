Notation du Sénégal encore abaissée : La mauvaise nouvelle de S&P Global Ratings

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Les agences de notation ne rendent pas la tâche aisée aux autorités sénégalaises. En effet, S&P Global Ratings vient d’annoncer encore, avoir abaissé la notation de crédit en monnaie locale du Sénégal (à long et court terme) de B-/B à CCC+/C, avec une perspective négative.

Selon la grille de notation de S&P Global Ratings, la note CCC+/C indique un risque de crédit très élevé et une vulnérabilité importante, caractérisée par des tensions de liquidité et une dépendance aux conditions économiques.

L’agence dit aussi avoir confirmé sa notation en monnaie étrangère (à long et court terme) à CCC+/C, avec une perspective négative. «Nous avons retiré toutes les notations de la liste de surveillance», ajoute l’agence de notation.

Elle explique que la perspective négative «reflète les risques persistants liés au refinancement du niveau élevé de la dette publique du Sénégal dans un contexte de détérioration des conditions de financement mondiales et de manque de progrès dans l’obtention d’un soutien multilatéral significatif susceptible de redonner accès à des financements concessionnels moins coûteux et d’atténuer les pressions de liquidité».

S&P global ratings déclare qu’elle pourrait abaisser encore la notation du Sénégal si les pressions de refinancement s’intensifiaient davantage, ou si une détérioration des performances budgétaires augmentait les besoins nets d’emprunt au-delà des projections actuelles.

L’agence de notation déclare aussi qu’elle pourrait réviser la perspective à stable si la croissance économique et les résultats budgétaires du pays dépassaient les prévisions, et si les autorités renouaient avec un programme du FMI, sans procéder à une restructuration de la dette. «Ce qui rétablirait l’accès à des financements concessionnels et allégerait les pressions externes et budgétaires», indique-t-elle.