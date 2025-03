Notes gonflées en échange de Sexe et d’argent: Des étudiants en Lettres Modernes exigent la lumière 

Partager Facebook

Une affaire de notes gonflées moyennant des faveurs sexuelles ou financières pollue l’atmosphère au niveau de la Facultés des Lettres au Département de Lettres Modernes. Des étudiants ont mal et exigent la lumière, car il y va, selon eux, de la crédibilité de leur diplôme.

Beaucoup d’étudiants ne sont pas informés de la situation et pourtant l’affaire fait le tour des réseaux sociaux. Le Département de la Facultés des lettres modernes dans cette grande université est secoué par une affaire de fraude. Et c »est le journal Libération qui donne l’information. Il révèle une rocambolesque affaire de falsification de notes laissant sans voix ces étudiants de l’université Cheikh Anta Diop. Au lendemain de cette affaire d’aucuns sont restés bouche-bée. « Quand j’ai appris cette nouvelle, j’avais vraiment le cœur lourd parce que je ne m’attendais pas à ça dans ce département. Je dirais même à cette faculté car c’est dans celle-ci il va falloir que nos diplômes aient une valeur. Et pour que nos diplômes aient une valeur il va falloir être sérieux et rigoureux dans ce qu’on fait », a dénoncé un étudiant sous couvert de l’anonymat.

Libération fait état du recrutement d’un agent comme contractuel. Le mise en cause était chargé de la gestion de la base de données des notes des étudiants. Il lui reproché d’avoir profité de sa position pour proposer à des étudiants et étudiantes de gonfler leurs notes en échange de somme d’argent pour les garçons ou de faveur sexuels pour les filles. « Moi je ne suis pas de ceux (Ndlr : étudiants) qui restent dans les chambres ou qui ne viennent même pas dans les amphithéâtre qui ne partent même pas pour réviser.

Après la sortie des résultats ils seront de ceux qui valident sans se fatiguer » s’est insurgé un autre étudiant de la Faculté des lettres. Et d’autres de témoigner « Ce n’est pas du tout normal parce que l’étudiant qui travaille ça mérite des efforts. » Son complice, un étudiant, est arrêté à l’aéroport international Blaise Diagne alors qu’il rentrait d’un voyage. Sa commission s’élevait à 50.000 francs CFA pour chaque dossier. Lui qui était chargé de le trouver des clients et la personne arrêtée était chargée de l’introduction des notes au niveau de chaque département.

Les étudiants exigent que lumière soit faite et que de tels actes ne se répètent plus.

Déjà, il a été établi que ce sont 18 étudiants qui auraient bénéficié de cette fraude. L’enquête a été lancée par la direction spéciale de la cybersécurité depuis novembre dernier suite à une plainte déposée par le doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines.

MOMAR CISSE