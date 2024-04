Nouveau Gouvernement : Idrissa Seck invite Diomaye-Sonko à l’action.

Partager Facebook

A l’occasion de la fête de Korité, Idrissa Seck, a prié mercredi à la mosquée « Moussanté » de Thiès. Il a exprimé son engagement à rester au service de son pays. Pour la même occasion,il a présenté ses vœux à l’ensemble de ses concitoyens, souhaitant que l’occasion de la Korité soit une période de miséricorde et de paix pour le Sénégal.

Il a également rendu hommage à l’imam pour avoir renouvelé son serment sur la base des enseignements divins. Il s’est réjoui du contenu du sermon de l’imam. Idrissa Seck a appelé les nouvelles autorités du pays à l’action, soulignant que le temps du débat était clos et que le peuple avait souverainement pris sa décision.

Par ailleurs, le Président du parti Rewmi a alors affirmé qu’il était au service du pays et qu’il le resterait toujours, quelles que soient les circonstances, ce qui témoigne de son engagement continu envers le Sénégal et son peuple, ainsi que de sa volonté de contribuer à son développement et à son bien-être.