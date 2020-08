Cette semaine a été particulièrement marquée par l’annonce des nouveaux produits Samsung lors de la conférence Galaxy Unpacked.

GALAXY NOTE 20, Z FOLD 2, TAB S7 : SAMSUNG DÉVOILE TOUTES SES NOUVEAUTÉS

Samsung a présenté cette semaine de nombreuses nouveautés, aussi bien pour ses gammes de smartphones que de tablettes, de montres connectées ou d’écouteurs. Le constructeur coréen a en effet dévoilé, les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab S7 et Tab S7 Plus, Galaxy Watch 3 et Galaxy Buds Live. Outre la conférence que vous pouvez revivre sur le site, vous pouvez également découvrir nos prises en main des Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Tab S7 et Tab S7 Plus.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 & GALAXY NOTE 20 ULTRA

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Samsung Galaxy Watch 3