Nouvelle découverte: A part la baleine, le squelette du plus gros animal qui ait jamais vécu sur Terre retrouvé !

La baleine bleue est sans conteste l’animal le plus lourd vivant sur la Terre. Mais par le passé, l’un de ses ancêtres a pu être encore plus lourd, estiment des chercheurs qui en ont retrouvé des morceaux de squelette.

Au top des animaux les plus lourds au monde, il y a l’hippopotame, le rhinocéros blanc ou encore l’éléphant d’Afrique. Mais surtout, des animaux marins comme le rorqual ou la mythique baleine bleue. Avec ses plus de 150 tonnes à la balance, elle est indéniablement le plus gros animal vivant aujourd’hui. Mais une équipe internationale de chercheurs rapporte avoir mis la main, dans le sud du Pérou, sur des fossiles qui pourraient provenir de l’animal le plus lourd que la Terre a jamais porté.

La plus grosse baleine jamais retrouvée ?

Une baleine. Encore une. Ou au moins un cétacé ce groupe qui rassemble les baleines, les dauphins et les marsouins qui aurait vécu il y a près de 40 millions d’années. Les chercheurs ont mis une dizaine d’années à en extraire quelques restes 13 vertèbres, 4 côtes et un os de la hanche du chantier de fouille. Une baleine sans doute parente du Basilosaurus, avec un long museau et des dents tranchantes qu’ils ont baptisée Perucetus colossus. Rien que son squelette aurait, selon les estimations réalisées à partir de vertèbres et de côtes, pesé entre 5 et 7 tonnes. C’est 2 à 3 fois plus que le squelette d’une baleine bleue !

À partir des restes retrouvés, les chercheurs donnent une fourchette tout de même assez large du poids que devait faire cette baleine. Quelque chose entre 84 et 340 tonnes. Car son poids exact reste difficile à déterminer à partir des seuls fossiles extraits du sol et en l’absence d’information sur la densité des tissus mous du mastodonte.

Une baleine certes grosse, mais peut-être pas tant que ça

Les chercheurs expliquent que des animaux aux os aussi lourds que ceux de Perucetus colossus se cantonnent généralement à croiser en eaux peu profondes. Près des côtes. Toutefois, en l’absence de crâne, les experts restent dans l’expectative quant à ce que la baleine géante aurait pu se mettre sous la dent pour entretenir un poids aussi colossal. Et en attendant de trouver un spécimen plus complet, ils doutent tout de même que le poids de Perucetus colossus ait pu réellement atteindre les 340 tonnes.