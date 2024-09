« Nouvelle Responsabilité » d’Amadou BA: Un instrument de transformation, un outil au service du peuple, pour un avenir plus équitable

Partager Facebook

C’est fait ! La création d’un nouvel parti politique, même si comme il l’a dit ; lors de son discours tenu hier durant le lancement officiel, « ce nouveau parti, croyez-moi, ne sera pas un de plus. Il sera fondé sur l’écoute, le dialogue, l’action et la responsabilité ». Amadou BA décide donc de suivre une démarche axée sur l’écoute et le dialogue après les nombreux appels qui lui ont été lancés afin qu’il crée sa propre formation politique au sortir de la dernière présidentielle.

Primo, l’ancien mentor du président Macky Sall s’est distingué à travers ses nouvelles couleurs différentes du marron-beige de l’Alliance Pour la République (APR). Sous sa casquette bleue, Amadou BA de déclarer qu’il est des moments dans la vie d’un homme, dans la vie d’une nation, où l’histoire elle-même semble retenir son souffle.

Des instants où le destin nous appelle à faire un choix décisif, à poser un acte fondateur. « Aujourd’hui, nous sommes à un tel tournant. Le Sénégal traverse une période de grandes attentes, de défis économiques et sociaux innombrables. Plus que jamais, l’heure est venue d’agir. Oui, agir ! Non pas avec précipitation, mais avec discernement, méthode et détermination. (…) De nombreux appels ont été lancés pour que je crée ma propre formation politique. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Et après mûre réflexion, j’ai décidé de répondre à cet appel. C’est pourquoi, mes chers compatriotes, je souhaite que nous avancions de manière réfléchie et inclusive, en suivant une démarche différente : celle de l’écoute et du dialogue avant tout », lance-t-il d’emblée.

Secundo, le candidat malheureux à l’élection présidentielle du 24 mars dernier estime qu’il va devoir d’abord poser des bases solides, en consultant largement, avant de formaliser la création de ce parti ; « NOUVELLE RESPONSABILITE ». Il ajoute : « je vous propose d’entamer ensemble cette démarche. Nous allons d’abord dialoguer, rencontrer les forces vives de la nation, ceux qui m’ont soutenu, ceux qui m’ont accordé leur confiance, mais aussi ceux qui ne m’ont pas compris ou qui hésitent encore ». D’après l’ancien candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou BA, au-delà des ambitions personnelles, ce parti sera au service d’une vision collective, ancrée dans les réalités de notre pays. Ainsi, il rappelle que malgré les efforts déployés par certains, des dysfonctionnements internes à son camp ont freiné leurs ambitions communes, de surcroît, ils doivent tirer les leçons de cette expérience pour bâtir quelque chose de plus fort, de plus sincère et de plus solide.

Et c’est pourquoi, dit-il, « ce nouveau parti, croyez-moi, ne sera pas un de plus. Il sera fondé sur l’écoute, le dialogue, l’action et la responsabilité. Nous voulons créer un cadre où chaque Sénégalais pourra s’exprimer librement, contribuer au débat, et participer activement à la construction de notre avenir commun. Il sera un outil pour répondre aux aspirations les plus profondes de notre peuple, pour défendre la justice sociale, la paix et la prospérité partagée. Ensemble, nous allons amorcer une démarche qui repose sur le dialogue avec toutes les composantes de notre société. Nous irons à la rencontre des Sénégalaises et des Sénégalais, dans la diaspora, dans chaque région, chaque département, chaque commune, chaque quartier, chaque village. Nous ne viendrons pas avec des réponses préétablies, mais nous écouterons d’abord. Nous voulons un parti qui ne soit pas seulement l’émanation d’une élite, mais celui du peuple tout entier, enraciné dans les réalités du terrain. Je ne cherche pas à construire un parti pour une élection. Je m’engage à entamer une tournée nationale pour rencontrer ceux qui m’ont soutenu, mais aussi ceux qui doutent. Ce dialogue est essentiel pour jeter les bases solides d’une organisation qui reflète les aspirations de tous et de chacun. Ce parti sera le vôtre, celui de tous les Sénégalais, celui de la paix et du progrès ».

Tertio, il renseigne que le pays a besoin aujourd’hui de sursaut ; celui de toutes ses filles et de tous ses fils dans la responsabilité pour consolider la paix en vue de bâtir un Sénégal de prospérité. « Nous vous proposons un instrument de transformation, un outil au service du peuple, pour un avenir plus équitable. Je vous invite à prendre part à cette nouvelle dynamique, à apporter vos idées, vos suggestions et votre énergie. Le parti que nous allons créer sera un parti du peuple, par le peuple et pour le peuple », finit-il de souligner.