OASIS du désert à Loumpoul : Un milliard investi sur 170 hectares 

La société minière « Grande Côte Opérations » a signé une convention de partenariat avec la société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO). D’un coût global d’un milliard, l’objectif est de mettre en œuvre le projet d’Oasis du désert de Loumpoul sur 170 hectares.

La côte de Loumpoul va être aménagée à coût d’un milliard. La SAPCO et GCO ont signé une convention de partenariat. Selon Guillaume Kurek, Directeur général Grande Côte Opérations, le projet d’Oasis du désert va permettre de maintenir la destination du Sénégal sur la région de Loumpoul. « Du fait de notre activité minière, nous avons l’ambition de mettre ce projet innovant ambitieux de création de loisir du désert de 200 hectares associé à une palmeraie et un point d’eau de 2000 mètre carré qui met en valeur le bord de mer pour les touristes », dit-il. Revenant sur leur intervention dans ledit domaine, GCO soutient que cela entre dans le cadre de gérer les impacts que l’on peut créer avec l’exploitation des ressources minières. » Il faut avoir des actions positives sur l’environnement, les communautés avec la création d’habitations améliorées qui sont impactées. Ce qui aura un impact positif sur le secteur et une attraction », renseigne-t-il. Ledit projet est évalué à un milliard et 100 emplois seront créés.

Pour Souleymane Ndiaye, directeur général de la SAPCO, la signature officielle prévoit, entre autres pistes de collaboration, après la phase d’exploitation, la création d’une Dune et d’un Oasis sur environ 170 ha. « Nous avons baptisé avec nos partenaires « Oasis du désert, un projet ambitieux qui se place en droite ligne avec la volonté affichée du Président de la République de faire du tourisme un important levier de croissance, sans compter ses énormes retombées pour les populations et les investisseurs nationaux comme étrangers, dans les localités concernés », dit-il. Et de poursuivre: » C’est sous ce sillage que s’inscrit l’ambitieux projet Oasis du désert » et toutes les autres pistes de collaboration convenues ». Il s’agit pour lui d’un accord pour la réalisation de « Oasis du désert », la définition de la zone d’exploitation de 170 hectares avec la création de dunes par GCO pour reconstituer un désert, l’ouverture vers la mer par une percée dans les filaos.

À cette liste, il y ajoute une palmeraie pour mieux intégrer le site balnéaire à l’Oasis, autoriser une superficie supplémentaire non reboisée pour conserver un panorama << désert » et laisser quelques dunes se former naturellement, la plantation d’espèces d’arbres endémiques et pas seulement des eucalyptus, conserver autour de ce nouveau désert un espace de pâturage pour les éleveurs qui fera une frontière naturelle entre les activités villageoises et les activités touristiques, l’obtention de bail pour des investisseurs de réceptifs, l’autorisation d’exercer pour des entreprises proposant différents services et activités autour de ce spot, faciliter la création de micro-entreprises détenues par les villageois et favoriser l’ouverture rapide de toutes ces entreprises pour la fin du 1er semestre 2023 et assurer ainsi la continuité de l’activité touristique à Lompoul. Ce qui lui fait dire que de ce partenariat naîtront de grandes réalisations au grand bonheur des différentes parties prenantes du tourisme dans la zone concernée.