Objectifs de Développement Durable: L’ONU appelle à promouvoir l’égalité des sexes

Forte de huit milliards d’habitants, la « famille humaine est plus grande que jamais », mais les dirigeants échouent dans leurs efforts pour assurer un monde pacifique et prospère pour tous, a déploré mardi le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, dans son message à l’occasion de la Journée mondiale de la population.

« A mi-chemin de l’échéance de 2030, les Objectifs de développement durable sont dangereusement sortis des rails », a-t-il averti. « L’égalité des sexes est dans près de 300 ans. Les progrès en matière de santé maternelle et d’accès à la planification familiale sont très lents ». La Journée mondiale de la population est commémorée chaque année le 11 juillet et cette année, l’accent est mis sur l’égalité des sexes et sur un rôle plus grand donné aux femmes et aux filles.

Investir dans les femmes

Bien qu’elles représentent la moitié de la population de la planète, les femmes et les filles sont souvent ignorées dans les discussions sur la démographie, leurs droits étant bafoués dans les politiques en matière de population, selon l’ONU. En conséquence, les femmes et les filles peuvent être limitées dans leur capacité à prendre des décisions concernant leur propre santé et leur vie sexuelle et reproductive, ce qui accroît leur vulnérabilité à la violence, aux pratiques néfastes et aux décès maternels évitables.

Le Secrétaire général a souligné que la discrimination fondée sur le sexe nuit à tout le monde, tandis qu’investir dans les femmes à un impact positif pour tout le monde, toutes les communautés et tous les pays. « Faire progresser l’égalité des sexes, améliorer la santé maternelle et donner aux femmes les moyens de faire leurs propres choix en matière de procréation sont à la fois essentiels en eux-mêmes et essentiels pour atteindre tous les objectifs de développement durable (ODD) », a-t-il ajouté.

M. Guterres a appelé à se tenir aux côtés des femmes et des filles qui luttent pour leurs droits et à intensifier les efforts « pour faire des objectifs de développement durable une réalité pour les 8 milliards de d’entre nous ». Ce que veulent les femmes et les filles est important, selon l’agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive, l’UNFPA.

La Journée mondiale de la population nous rappelle qu’un avenir plus prospère, pacifique et durable peut être réalisé « si nous exploitons le potentiel de chaque être humain sur la planète », a déclaré la Dre Natalia Kanem, Directrice exécutive de l’UNFPA. Son message pour la Journée note que plus de 40% des femmes dans le monde ne peuvent pas exercer leur droit de prendre des décisions aussi fondamentales que d’avoir ou non des enfants.

« L’autonomisation des femmes et des filles, notamment par l’éducation et l’accès à la contraception moderne, contribue à les soutenir dans leurs aspirations et à tracer le chemin de leur propre vie », a-t-elle dit.

Le Dr Kanem a souligné que la promotion de l’égalité des sexes est une solution transversale à de nombreux problèmes sociaux. Selon elle, pour les sociétés vieillissantes préoccupées par la productivité du travail, la réalisation de l’égalité des sexes sur le lieu de travail représente le moyen le plus efficace d’améliorer le PIB et la croissance économique.