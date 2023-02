Octroi des subventions aux cotisations des bénéficiaires dans les mutuelles de Santé: L’ANACMU apporte des précisions 

L’Agence nationale pour la CMU réitère dans un communiqué, son intention de bâtir un système de Couverture Sanitaire universelle solide, viable et soutenable et en appelle au sens élevé des uns et des autres afin de préserver l’intérêt des bénéficiaires des mutuelles de santé. L’Agence a aussi indiqué que la décision de réorganisation de l’octroi des subventions provient de la note d’orientation du Ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale, de l’Equité sociale et territoriale.

Ces derniers jours, des sorties simultanées et coordonnées des mutuelles de santé du Sénégal ont été notées pour fustiger la décision de l’Agence nationale pour la Couverture Maladie universelle (ANACMU) de réorganiser l’octroi des subventions aux cotisations des bénéficiaires dans les mutuelles de santé. Une situation qui a fait réagir l’ANACMU dans un communiqué. Elle a informé l’opinion nationale et internationale que cette décision provient de la note d’orientation du Ministère du Développement communautaire, de la Solidarité nationale, de l’Equité sociale et territoriale, produite sur la base de l’Evaluation du programme de Couverture Maladie universelle par le Cabinet CRES.

‘’Celui-ci recommande en effet à l’Agence de ne plus accorder de subvention à la cotisation dans les mutuelles de santé, étant donné que celles-ci ne respectent pas la directive de l’UEMOA sur la mutualité, qui exige que 85% des subventions aux cotisations servent au paiement des prestations dans les structures de santé’’, a-t-on lu dans le document.

Selon le communiqué, c’est la raison pour laquelle, l’ANACMU a décidé de procéder, sur recommandation des évaluateurs, à l’achat direct des prestations pour garantir l’accès aux soins des bénéficiaires des mutuelles de santé encore que les montants des factures de ces prestations vont transiter dans les comptes des mutuelles qui vont effectuer les paiements aux structures de santé.

‘’D’ailleurs pour cette année, a soutenu l’ANACMU dans le document, l’Agence prévoit un milliard de Francs CFA dans son budget en vue du paiement des subventions de l’année 2021 estimées à plus de 900 millions de Francs CFA puisqu’il n’y a pas eu de demande de paiement de subventions en 2022’’.

‘’En sus de ce montant, l’Agence prévoit un budget de deux (2) milliards de Francs CFA destiné à l’achat de prestations des bénéficiaires des mutuelles de santé, pour accompagner la volonté du chef de l’Etat de faire de 2023, une année sociale’’, a ajouté le document. Ce schéma obéit à la nécessité aujourd’hui, de placer le bénéficiaire au cœur du programme de Couverture Maladie universelle tout en permettant néanmoins aux mutuelles de santé de pouvoir jouir pleinement de leurs frais de fonctionnement, plafonnés à 15% des subventions, qui leur sont accordées par l’Agence.

Pour terminer, l’Agence nationale pour la CMU a réitéré son intention de bâtir un système de Couverture Sanitaire universelle solide, viable et soutenable et en appelle au sens élevé des uns et des autres afin de préserver l’intérêt des bénéficiaires des mutuelles de santé. Elle a ainsi appelé également les organisations mutualistes à la retenue et les invite à continuer le dialogue sincère qui est jusque-là, de mise.

MADA NDIAYE