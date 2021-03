OM : “cramés”, “ridicules”, “humiliés”… Les Marseillais allumés par la presse !

L’Olympique de Marseille a été éliminé de la Coupe de France par Canet-en-Roussillon (1-2) lors des 16es de finale. Avec cette débâcle face à une formation de National 2, les Marseillais sont logiquement très critiqués par les médias.

«Du travail d’amateurs» (L’Equipe), «L’OM humilié» (Le Parisien), «L’exploit pour Canet, la dépression pour l’OM» (Eurosport), «Ri-di-cu-les» (La Provence), «L’exploit de Canet, Marseille a ‘honte’» (Sud-Ouest), «Canet humilie un OM au fond du trou» (Le Figaro), «Canet coule l’OM» (So Foot), «Canet se débarrasse de Marseille» (Maxifoot).

Sans surprise, tous les médias s’accordent ce lundi au moment de revenir sur l’élimination de l’Olympique de Marseille face à Canet-en-Roussillon (1-2) dimanche en Coupe de France. Si l’exploit de la formation de National 2 fait parler, l’humiliation vécue par l’OM reste au centre de tous les débats.

En effet, l’actuel 8e de Ligue 1 se voit logiquement très critiqué pour cette débâcle incroyable. Dès son titre, le quotidien L’Equipe évoque donc «du travail d’amateurs» et juge que «la meilleure équipe sur le terrain a gagné». Même ton du côté du journal Le Parisien, avec un OM «poussif, maladroit, absent» qui a mérité de vivre «cette infamie» face à des «joueurs catalans, qui ont disputé le match de leur carrière» en étant «courageux et efficaces».

Avec la fin des espoirs de l’OM de remporter un trophée cette saison, les médias se projettent logiquement sur la suite de cet exercice sous les ordres de l’entraîneur Jorge Sampaoli. Pour L’Equipe, l’Argentin se tient face à un «chantier immense» en prenant les commandes d’un club «baladé» par une formation de National 2. De son côté, le média spécialisé Le Phocéen réalise un cri du coeur : «Sampaoli, vite !» face aux déboires et au niveau de jeu de l’équipe. «Alors vite, que l’aventure Sampaoli démarre le plus vite possible, que l’on oublie tout ce qu’il vient de se passer», peut-on lire. «Humiliés», les Olympiens ont cruellement besoin d’un renouveau avec l’Argentin pour sortir de la crise.