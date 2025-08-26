Omar Buur Touray, nouveau phénomène politique en Gambie

Partager Facebook

Alors que la vie politique gambienne connaît une monotonie plate depuis l’avènement à la tête de l’Etat d’Adama Barrow, un nouveau phénomène politique est entrain de faire effet dans ce petit pays de l’Afrique de l’ouest.

À la tête de la plate-forme « Anda Jubbanti Rewmi » (AJR), Omar Touray, surnommé « Buur » (« roi » en wolof), s’est lancé en politique sous le slogan de « l’unité pour le redressement du pays », comme l’indique l’expression résumée par l’acronyme AJR.

Omar Buur Touray n’est pas un homme inconnu au bataillon. S’il brigue pour la première fois la magistrature suprême de son pays, il n’est pas novice en politique. Fils d’un réputé homme d’affaires qui a longtemps mentoré députés et ministres ressortissants de Upper Saloum, influente région du pays, il a lui-même été candidat à la députation, en 2001, contre Hamath Bah, redoutable opposant à Yaya Jammeh, avant de le faire battre par son protégé, Seyni Mbaye.

Omar Touray a aidé les régimes successifs de Jammeh et de Barrow à faire des scores dans sa région d’origine, mais aussi sur l’ensemble du pays. Car ce haut cadre formé au prestigieux Institut africain de management professionnel au Ghana, qui a travaillé 35 ans dans l’administration gambienne dans des secteurs très ouverts au public comme le Port et le ferry de Banjul, est très connu et très adulé par ses compatriotes.

Le 30 juin 2025, il a démissionné du poste stratégique et convoité de directeur du ferry de Banjul, fait rare en Afrique pour mériter d’être souligné. Telle est la réponse qu’il a servie à sa haute hiérarchie qui avait commencé à le harceler suite à sa décision de défier le président Adama Barrow à la prochaine présidentielle.

D’une envergure nationale, célèbre pour avoir géré le ferry de Banjul par lequel passent des milliers de personnes par jour, promoteur de lutte par passion, adulé dans le monde du spectacle, Omar Touray est aujourd’hui le plus sérieux adversaire du très critiqué actuel locataire du State House.

Cet homme de 58 ans, humble mais tenace, calme mais déterminé, veut être roi à la place du roi, comme son surnom l’y prédestine. Nul doute, au vu des résultats tangibles qu’il a réalisés au fil de ses postes de responsabilité dans l’administration, que la Gambie va changer si ses compatriotes l’installent sur le trône de la République.