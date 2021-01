OnePlus 8T Concept : le smartphone qui change de couleur selon les situations

OnePlus dévoile un concept de téléphone basé sur son dernier opus, le OnePlus 8T. La coque est, par exemple, capable de modifier sa teinte en temps réel en fonction de la respiration.

Des smartphones parfaitement étanches grâce aux nanomatériaux Pour rendre un matériau – comme la coque d’un smartphone par exemple – super-hydrophobe, ou parfaitement étanche, il faut avoir recours à des stratégies parfois complexes. Des chercheurs australiens semblent, quant à eux, avoir mis au point un revêtement nanostructuré bon marché qui présenterait des propriétés non-mouillantes assez révolutionnaires !

Deux mois après la sortie du OnePlus 8T, la marque chinoise refait parler d’elle avec un concept de smartphone original. Le OnePlus 8T Concept reprend les mêmes caractéristiques que le dernier-né du constructeur, mais avec un coup d’éclat technologique inédit. La coque du téléphone peut modifier sa teinte en passant des différentes nuances de bleu foncé jusqu’au gris clair argenté, selon les interactions avec son utilisateur. Comme application concrète, OnePlus montre que les coloris peuvent varier selon les inspirations et expirations d’une personne. La couleur change également pour certaines interactions et, notamment, lorsque l’on reçoit un appel.

La captation de la respiration est réalisée grâce à une technologie baptisée mmWave et dont l’esprit est emprunté à la 5G. Il s’agit d’une sorte de radar, capable de capturer et de traiter les ondes électromagnétiques à proximité. Ce procédé permet au mobile de percevoir, de localiser les objets environnants et de saisir leurs mouvements.

Un radar dans le concept

Pour ce qui est du changement de teinte, la technologie mise au point par OnePlus porte le nom de Electronic Color, Material and Finish (ECMF). Les variations de couleur sont réalisées grâce à un substrat de verre contenant de l’oxyde métallique. Exposée aux différentes tensions générées par les données traitées, la valeur des ions va varier et faire changer la couleur du verre de la coque. Pour ce qui est du design et des coloris, OnePlus indique s’être inspiré de l’ambiance visuelle des sources de Pamukkale, en Turquie.

Comme c’est un concept, ce mobile ne sera jamais commercialisé mais il permet de montrer l’ingéniosité du constructeur lorsqu’il cherche à développer des technologies inédites. L’an dernier, OnePlus avait également dévoilé son Concept One, un mobile gainé de cuir réalisé en partenariat avec MacLaren. Pour masquer le module photo sur le dos du mobile, la teinte du verre était capable de s’obscurcir. Intéressé par ce que vous venez de lire ?