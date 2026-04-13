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ONU : Lle Rwanda, l’Éthiopie, la Tanzanie et l’Ouganda (aussi) soutiennent Macky Sall

13 avril 2026 Actualité

La liste des pays soutenant la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU s’élargit. Au trente-sept recensés jusque-là, il faudra désormais ajouter quatre : le Rwanda, l’Éthiopie, la Tanzanie et l’Ouganda. Cette nouvelle donne, rapportée par Les Échos, constitue du pain béni pour l’ancien chef de l’État dont le dossier a été rejeté par une vingtaine de pays de l’Union africaine et ne bénéficie pas de l’appui de son pays. Avec 41 pays africains dans son giron, le prédécesseur de Diomaye Faye peut aborder sa première audition en tant que candidat à la succession de Antonio Guterres, le 22 avril, avec plus de confiance.

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