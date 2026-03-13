Uploader By Gse7en
ONU : Yaya Touré soutient la candidature de Macky Sall

13 mars 2026 Sport

La légende du football africain Yaya Touré a apporté son soutien à la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies. L’ex-milieu de terrain de Manchester City et du FC Barcelone, figure emblématique du sport continental, a exprimé sa conviction que l’ancien chef d’État sénégalais possède le profil et l’envergure nécessaires pour conduire l’organisation internationale à un moment particulièrement décisif de son histoire.

