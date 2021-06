Ouganda: La police arrête des centaines de personnes

Depuis quelques jours, ces scènes de vendeurs de rue tentant d’échapper aux forces de l’ordre sont courantes dans les rues de Kampala en Ouganda. Elles font partie des nouvelles mesures annoncées par le président ougandais Yoweri Museveni pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

“Une partie des lignes directrices consistait à s’assurer que les personnes qui vendent sur le bord de la route ne le font plus, mais malheureusement, nous avons constaté que beaucoup d’entre eux le faisaient et plus de 200 ont été arrêtés”, explique Luke Owoyesigire, porte-parole de la police de Kampala.

Parmi ces nouvelles mesures, il y a l’interdiction des transports publics et privés. Mais les frontières internationales resteront ouvertes pour les touristes et le fret. Un couvre-feu nocturne de 19 h 00 à 5 h 30 du matin a aussi été mis en place.

Toutes ces nouvelles mesures dureront 6 semaines et viendront s’ajouter à celles déjà en place comme la fermeture des écoles, des bars et l’interdiction de la plupart des rassemblements.

” Nous nous déplaçons comme ça parce que nous n’avons rien à manger, mais si nous avions quelque chose à manger, ils ne nous arrêteraient pas. Nous sommes arrêtés parce que nous marchons dans la rue, nous vendons pour avoir quelque chose à manger”, se plaint Musa Kaliyango, un vendeur ambulant.

Le continent africain fait face actuellement à la troisième vague de covid-19 et l’Ouganda n’est pas épargnée. Le pays a enregistré plus de 70 000 cas et près de 600 ont été mortels.