Ouganda : Museveni nomme son fils commandant en chef de l’armée

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président ougandais Yoweri Museveni a nommé jeudi son fils au poste de commandant en chef de l’armée, une décision controversée dans un pays où beaucoup pensent depuis longtemps que M. Museveni prépare son aîné à la présidence.

Le fils de Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, a récemment organisé des rassemblements dans tout le pays, en violation d’une loi interdisant aux officiers de l’armée en service de s’engager dans la politique partisane. Mais Kainerugaba affirme que ses activités – y compris le lancement récent d’un groupe d’activistes connu sous le nom de Ligue patriotique de l’Ouganda – sont non partisanes et visent à encourager le patriotisme parmi les Ougandais.

Publicités

M. Kainerugaba a été promu à son nouveau poste jeudi en fin de journée, selon un communiqué de l’armée. Deux de ses plus proches conseillers se sont vu attribuer des postes lors d’un remaniement ministériel, également annoncé jeudi en fin de journée, ce qui alimente les spéculations selon lesquelles M. Museveni soutient les activités politiques de M. Kainerugaba. Museveni, qui a pris le pouvoir par la force pour la première fois en 1986 et a été élu six fois, n’a pas dit quand il prendrait sa retraite. Il n’a pas de rivaux au sein du parti au pouvoir, le Mouvement de résistance nationale, raison pour laquelle beaucoup pensent que les militaires auront leur mot à dire dans le choix de son successeur. Selon les observateurs, les alliés de Kainerugaba sont stratégiquement déployés à des postes de commandement au sein des services de sécurité.

La prochaine élection présidentielle en Ouganda aura lieu en 2026.

Les partisans de M. Kainerugaba affirment qu’il offre à l’Ouganda la possibilité d’un transfert pacifique du pouvoir dans un pays qui n’en a pas connu depuis son indépendance de la domination coloniale britannique en 1962. Mais les dirigeants de l’opposition, les critiques et d’autres personnes désireuses de changement affirment que son ascension conduit ce pays d’Afrique de l’Est vers un régime héréditaire.

Kainerugaba a rejoint l’armée à la fin des années 1990 et son ascension vers le sommet des forces armées a été controversée, ses détracteurs l’ayant qualifiée de « projet Muhoozi » destiné à le préparer à la présidence. Museveni et Kainerugaba ont longtemps nié l’existence d’un tel projet, mais il semble qu’une transition soit en cours alors que Museveni, 79 ans, effectue ce qui pourrait être son dernier mandat sans successeur reconnaissable au sein du gouvernement civil.

Kainerugaba a récemment occupé le poste de conseiller présidentiel principal chargé des opérations spéciales, après que son père l’a démis de ses fonctions de commandant de l’infanterie en 2022. À l’époque, Kainerugaba était responsable d’une série de tweets offensifs, dont un non provoqué dans lequel il menaçait de s’emparer de la capitale du Kenya voisin. Il a déjà été commandant d’un groupe d’élite de forces spéciales chargées de la protection de la première famille.