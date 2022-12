Oumar BA, Président de l’AMS : « Il faut une interconnexion entre les postes de santé et les centres d’état civil

Nouvellement élu Président de l’Association des Maires du Sénégal (Oumar Ba) le Maire de Ndiop a salué la démarche inclusive du Programme « Nekkal » qui, d’après lui, a associé tous les acteurs dans sa mise en œuvre. Il a aussi plaidé pour une interconnexion entre les postes de santé et les centres d’état civil.

Oumar Ba, Maire de Ndiop participait à la 4e Réunion du Comité national de pilotage du Programme « Nekkal » mis en œuvre pour le renforcement du système d’information de l’état civil . Pour ce faire, plusieurs activités sont en train d’être mises en œuvre pour les opérations, civipol et Enabal. Financé par l’Union européenne à hauteur de 18 340 000 000 FCFA, ce programme vise à améliorer le système d’information de l’état civil et la création d’un registre national de l’état civil et la digitalisation des centres d’état civil.

« Dans les zones rurales, il serait plus efficace d’avoir une interconnexion entre les centres et postes de santé pour qu’à chaque fois qu’il y’a une naissance, qu’elle soit automatiquement répertoriée ». Compte tenu de la volonté de l’État du Sénégal de moderniser le système d’état civil sénégalais, le programme NEKKAL, financé par l’Union européenne, vient renforcer la mise en place d’un système d’information de l’état civil en vue d’atteindre l’universalité des faits d’état civil et garantir l’accès pour tous à un service d’état civil digital, fiable et sécurisé.

Ainsi, depuis le début de sa mise en œuvre, plusieurs activités sont engagées pour améliorer l’accès à l’état civil, l’offre de service (formation des acteurs, équipements, informations) et d’inciter la population à déclarer les faits d’état civil qui rythment leur vie et celle de leurs familles (naissance, mariage, décès…) « C’est un programme important et aujourd’hui nous avons fait le bilan technique et financier de l’exécution de 2022 et nous avons présenté le plan de travail annuel budgétisé de 2023.

Le coût global du projet s’élève à plus de 18 milliards de FCFA.. , a déclaré Mme Mame Sané Ndiaye, Secrétaire Général du ministère des collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires. Elle ajoute qu’ils sont à 58% d’exécution financière et à 85% d’exécution d’engagement, ce qui veut dire que des efforts importants ont été faits, mais le défi majeur est dès l’année prochaine, entre le mois d’avril et de juillet, de réceptionner les équipements.