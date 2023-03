OUSMANE SONKO AU GIGA MEETING DE YAW: « Je demande aux poltrons de l’APR de répondre au Gatsa Gatsa »

En croisade contre les arrestations abusives et l’instrumentalisation de la justice, les leaders de Yewwi ont tenu un «giga meeting» hier. Démarrant ainsi les trois jours de manifestation avant le procès de l’opposant Ousmane Sonko poursuivi pour diffamation par Mame Mbaye Niang. Le leader de Pastef se dit « être prêt pour un combat pour ne pas laisser Macky Sall et son gouvernement lui faire subir ce qu’il a fait à Khalifa Sall et Karim Wade. »

« Etes-vous prêt à vous battre »,a demandé le leader de Pastef à ses militants avant de faire savoir qu’il est « prêt au sacrifice ultime pour ne pas vivre la même tragédie politique que Khalifa Sall et Karim Wade que Macky Sall et son gouvernement tentent de faire. »

« Il n’y a plus besoin de dialoguer avec Macky, parce qu’il ne respecte personne. Il n’y a que le mortal combat qui peut nous séparer de lui. Il (Ndlr : Macky Sall) ne connait que sa famille et ses proches » a déclaré le leader de Pastef Ousmane Sonko. Dans la même veine, ce dernier a insisté auprès de ses militants en ces termes : « Ce que j’ai à vous dire c’est d’aller vous inscrire sur les listes électorales dès que vous entendrez que les listes sont ouvertes pour révision. Parce que le délai fixé ne fait même pas 24 jours. Et ce sera la première partie du combat »

A ce titre, poursuit Sonko : « le deuxième degré c’est que Macky avait usé de son statut pour empêcher Khalifa Sall et Karim Wade d’être candidats. Ce qui ne sera plus le cas avec moi. »

S’adressant aux magistrats, le leader du Pastef les a mis en garde contre toute tentative de les empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024. « Le pays ne vous appartient pas. Sachez que la loi est la loi du peuple sénégalais et la force restera au peuple. Je suis prêt à tout pour ce combat », argue-t-il.

Ne mettant pas de gants, Ousmane Sonko, d’un ton violent, tonne : « J’assume la connotation de leader violent qu’on me colle. Que ces hypocrites qui le disent se résignent car je ne reculerais d’un iota. Macky a confiance en ses milices, mais nous avons toutes les informations à leur égard. «

En ce qui concerne son procès prévu le jeudi 16 mars, Sonko a demandé aux militants de Yaw de se mobiliser pour répondre à la convocation. « C’est juste pour me mettre hors –jeu en 2024 », regrette Sonko. Khalifa Sall, Déthié Fall, Barthélémy Dias, Mimi Touré entre autres se sont succédé à la tribune pour dire « non à la 3ième candidature de Macky. »

Rosita Mendy