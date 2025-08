Ousmane Sonko nettoie la fonction publique

Partager Facebook

Le Premier ministre Ousmane SONKO a ordonné de ne pas renouveler les contrats à durée déterminée (CDD) et les contrats spéciaux dans l’ensemble des ministères et services de l’État, rapporte Le Quotidien.

Cette décision s’inscrit dans une logique de rationalisation budgétaire amorcée dès la circulaire du 29 août 2024, qui préconisait une réduction de la consommation de fournitures administratives et une limitation de l’usage de certains équipements (réfrigérateurs, imprimantes, micro-ondes, etc.) au sein de l’administration publique. La mesure survient dans un contexte économique tendu, marqué par une dette colossale et une situation financière jugée critique. Le gouvernement multiplie ainsi les restrictions pour contenir les dépenses de fonctionnement.

Selon Le Quotidien, les agents sous contrat arrivant à terme ne voient plus leurs engagements renouvelés, certains sans percevoir leurs indemnités de fin de service, qui peuvent pourtant représenter jusqu’à six mois de salaire. Un inspecteur du Travail interrogé par le journal estime que l’administration publique est aujourd’hui submergée par un volume insoutenable de contrats spéciaux, fruit de pratiques de recrutement non orthodoxes remontant à l’époque du président Abdoulaye WADE. Des ministres et directeurs généraux auraient alors embauché massivement pour renforcer leur clientèle politique, sans toujours fournir de tâches ni même de bureaux aux agents recrutés.

Si cette mesure vise à endiguer les charges de l’État, elle soulève de nombreuses interrogations. Le Quotidien rapporte que, dans certains cas, même des CDI auraient été rompus, et les postes rapidement pourvus par d’autres agents, suscitant des inquiétudes sur les modalités d’application et la transparence de cette réforme.