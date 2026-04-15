Ousmane Sonko propose une réforme visant à rendre l’Imprimerie nationale ‘’moderne et performante

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Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a proposé au gouvernement, mercredi, à Dakar, une réforme visant à doter le Sénégal d’‘’une nouvelle imprimerie nationale moderne et performante’’.

‘’Le Premier Ministre estime que […] la mise en place d’une nouvelle imprimerie nationale moderne et performante est devenue un impératif de bonne gouvernance’’, rapporte la secrétaire d’État chargée des Relations avec les institutions, Marie Rose Faye.

Cette proposition fait partie ‘’des réformes [menées] pour la mise en œuvre de la politique de souveraineté nationale, de rationalisation des dépenses publiques, de modernisation de l’État et de sécurisation des documents officiels’’, a-t-elle écrit dans le dernier communiqué du Conseil des ministres.

Lors de la réunion gouvernementale, M. Sonko ‘’a présenté l’historique [de l’Imprimerie nationale], avant de faire un diagnostic de la situation actuelle de cette structure qui, au plan institutionnel, est un service public administratif placé sous la tutelle du secrétariat général du gouvernement et doté d’une autonomie financière partielle’’.

‘’Des faiblesses subsistent’’

‘’Pour le Premier ministre, malgré la faiblesse de l’effectif [de son personnel], l’Imprimerie nationale dispose d’un vivier de ressources humaines de qualité et d’un parc d’équipements constitué de machines de diverses générations’’, note Marie Rose Faye.

Mme Faye, également porte-parole du gouvernement, signale, en citant Ousmane Sonko, que ‘’des efforts [ont été fournis] par l’État en vue de la modernisation de l’outil de production couvrant l’ensemble de la chaîne de production’’ de l’Imprimerie nationale.

En raison des exigences de ‘’la transformation numérique’’, cette imprimerie implantée à Rufisque (ouest) met en œuvre, depuis 2021, ‘’un nouveau régime […] des textes, qui prévoit la publication électronique du Journal officiel’’.

Depuis lors, ‘’l’Imprimerie nationale a développé l’application ‘Fatou’, une avancée significative vers la dématérialisation’’, ajoute le communiqué du Conseil des ministres.

‘’Au total, estime le Premier ministre, si l’Imprimerie nationale, dans sa mission de service public, repose sur un socle d’activités de base lui conférant un statut unique et un avantage concurrentiel indéniable, des faiblesses subsistent’’, rapporte la porte-parole du gouvernement.

Adoption d’un plan robuste de digitalisation

‘’La principale mission de l’Imprimerie se réduit à la publication des textes législatifs et réglementaires au Journal officiel’’, raison pour laquelle ‘’ses performances sont en deçà de son potentiel, du fait particulièrement de l’inadaptation de son statut juridique et de la faiblesse de ses capacités de production’’.

‘’Face à ce constat, le Premier ministre a proposé une réforme de l’Imprimerie nationale’’, annonce le communiqué du Conseil des ministres.

La réforme envisagée va renforcer ‘’les capacités techniques et technologiques nationales’’ de cet outil institutionnel, ajoute la porte-parole du gouvernement en citant Ousmane Sonko.

Cette réforme va consister à mettre en place ‘’un nouveau cadre de gouvernance’’ de l’Imprimerie nationale, à la doter d’‘’un nouveau modèle économique adossé à des schémas de financement innovants’’ et à instaurer ‘’un partenariat structuré, avec un partenaire stratégique disposé à renforcer les capacités de production, par le biais d’investissements massifs’’.

Une ‘’réduction progressive des coûts liés à l’externalisation’’ et l’‘’adoption d’un plan robuste de digitalisation’’ font partie des objectifs de la réforme, selon le communiqué du Conseil des ministres.