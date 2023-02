Ousmane Sonko réitère son appel à la Jeunesse: « N’écoutez pas ceux qui vous accusent de vouloir créer une insurrection »

Lors de la conférence de presse de Yewwi Askan wi, hier, le leader du Pastef, Ousmane Sonko a profité de l’occasion pour revenir sur certains sujets chauds de l’actualité, notamment sur des points sur lesquels il est souvent interpellé : ses prétendues connivences avec des puissances étrangères et l’appel à la résistance de la Jeunesse.

Le message de Keur Massar a été réitéré ce matin par le leader du Pastef qui, portant la voix de la coalition Yewwi Askan Wi, s’adresse à la jeunesse particulièrement. « Nous avons en commun, le Sénégal. Ne laissons pas cette opportunité nous échapper. Cette résistance doit être menée face à ce régime de Macky Sall qui persiste dans ses actes anti-démocratiques », a lancé le membre de la coalition Yewwi Askan Wi face à la presse ce mercredi. Même si des citoyens invitent à la retenue et à ne pas verser dans l’insurrection, Ousmane Sonko estime que cela ne fera que détourner les Sénégalais de l’essentiel. « Macky Sall active d’autres sujets pour nous détourner de l’essentiel. Qu’il ne vous divertisse pas et n’écoutez pas ceux qui vous disent que vous êtes violents. Nous sommes dans une phase cruciale car, il ne nous reste plus que quelques mois pour l’atteinte de notre objectif », lance le membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi à la jeunesse.

« Je ne suis en contact avec aucune puissance étrangère! »

La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi faisait ce matin face à la presse. Khalifa Sall étant le seul absent de la rencontre des leaders de Yewwi, Déthié Fall et ses camarades ont pris le relais. Après l’ouverture du doyen Habib Sy, Ousmane Sonko conclut en soulignant la position de la coalition Yewwi Askan Wi face à la perception des relations avec la communauté internationale. Pour le membre de la conférence des leaders, rien ne le lie aux lobbies étrangers. « Personnellement, je ne suis pas en contact, depuis que je suis dans la politique, avec des forces étrangères. Aussi, au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi, je peux faire la même précision », laisse entendre le leader du Pastef qui souligne au passage n’avoir aucun problème avec la communauté internationale. Ce qu’il a tenu à faire savoir, c’est que ces pays étrangers doivent se débarrasser de cette vision infantilisante tendant à fouler au pied les réflexions ou capacités des Africains à réfléchir et se développer par eux-mêmes.

Un grand cadre des forces vives de la Nation

Prenant la parole au cours du point de presse de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan wi, Ousmane Sonko annonce la mise en place prochaine avec ses alliés d’un grand cadre de rassemblement des Forces vives de la Nation pour faire face au régime de Macky Sall. « On est en train de réfléchir sur la mise en œuvre d’un grand cadre de rassemblement des forces vives de la nation. Personne n’est exclu. Nous allons discuter avec tous les acteurs qui ont décidé de faire face à Macky Sall et son régime pour mettre en place un grand rassemblement des forces vives de la nation. Yewwi Askan Wi l’est déjà, mais nous n’excluons personne. Personne ne peut nous détourner de notre démarche et nous y réfléchissons. C’est le Sénégal qui nous intéresse », a indiqué Ousmane Sonko, membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.

Georges E. Ndiaye