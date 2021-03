Ousmane Tounkara expulsé

Ousmane Tounkara a fait face, ce mardi 30 mars à la justice américaine. Le juge américain de l’ICE (Immigration and customs enforcement), chargé de l’immigration et des douanes, a décidé d’expulser l’activiste sénégalais, Ses avocats ont jusqu’au 27 avril prochain pour faire appel et prouver que le mis en cause n’est pas un terroriste. Il revoit le juge le 11 mai pour une notification définitive. A signaler qu’il y avait une forte mobilisation de soutien de la communauté Sénégalaise. Ousmane Tounkara a été arrêté aux Etats-Unis, le 15 mars dernier à une plainte de l’Etat du Sénégal pour «terrorisme et menace de mort». Tounkara est accusé d’avoir appelé à brûler des maisons d’autorités lors des violentes manifestations survenues au Sénégal. En 2015, Tounkara avait été arrêté aux Etats-Unis pour des faits de vol de voitures.