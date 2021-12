Ouverture du pont de Marsassoum: La jeunesse félicite les responsables

Construit sur le fleuve Sougrougrou, entre la commune de Marsassoum (55 km à l’ouest de Sédhiou commune) et le village de Diébang situé sur l’autre rive du fleuve, le pont de Marsassoum d’une longueur de 600 mètres, réduira sensiblement la distance Sédhiou/Ziguinchor de plus de 50 kilomètres. La jeunesse de cette localité sous la houlette de Mbemba Dramé, journaliste remercie et félicite le chef de l’Etat Macky Sall et l’ensemble des autorités qui ont faciliter l’acquisition de ce joyau.

La population de Marsassoum va désormais souffler un ouf de soulagement en terme de transport après l’acquisition d’un pont qui va constituer un raccourci pour les chauffeurs et autres transporteurs en provenance de Kolda, qui pourront éviter le détour par le carrefour Diaroumé. Ce joyau s’étend sur un lien linéaire de 484 mètres pour 5,5 km de routes de raccordement revêtues. Il a une composante éclairage public et assainissement, à travers la réalisation de caniveaux en béton dans les agglomérations de Diéba et de Marsassoum. Le coût du projet est de 20 milliards FCfa».

Faisant partie des plus grands projets de la région de Kolda, un jeune du nom de Mbemba Dramé, Journaliste à Dakar et natif de Marsassoum , n’a pas hésité de montrer sa gratitude au Chef de l’Etat Macky Sall sur sa vison et l’implication des autorités de la région de Sédhiou. En attendant son ouverture, le jeune porteur de voix a tenu également remercie les autorités et responsables politiques qui ont eut à porter ce projet jusqu’à sa réalisation. Parmi eux, il a cité le ministre maire Abdoulaye Diop, le maire de Marsassoum Seni Mandiang, Dr Annette Seck Ndiaye directrice de la pharmacie nationale d’approvisionnement et le directeur de l’organe de régulation du système d’entrepôt du Sénégal Driss junior Diallo.

Sans doute le pont de Marsassoum sera bientôt inauguré mais aussi la route qui mène vers ce pont aussi est actuellement en construction. Dans le cadre de Promovilles, les communes de Sédhiou et Marsassoum bénéficient de l’aménagement de voiries urbaines intégrant l’assainissement et l’éclairage public. Ce n’est pas tout.