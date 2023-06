Paix mondiale : Le Sénégal chute de 12 points dans le classement

La 16e édition de l’Indice de Paix Mondiale (IPM), qui classe 163 États et territoires indépendants selon leur niveau de paix, vient d’être publiée. Ce rapport, réalisé par l’Institut pour l’économie et la paix (IEP), présente l’analyse la plus complète à ce jour sur les tendances de la paix, sa valeur économique et les moyens de développer des sociétés pacifiques. En effet, il mesure l’état de la paix en prenant en compte le niveau de sûreté et de sécurité de la société ; l’ampleur des conflits nationaux et internationaux en cours ; et le degré de militarisation.

Les résultats de cette année ont montré que le niveau moyen de la violence s’est détérioré de 0,3 %. Bien que légère, il s’agit de la onzième détérioration de la paix dans le monde, d’après l’étude qui révèle dans la foulée qu’au cours des quatorze dernières années, 90 pays se sont améliorés contre 71 qui se sont détériorés et deux étant restés stables. Malheureusement, le Sénégal fait partie des pays qui ont vu leur note se détériorer.

Il est classé aujourd’hui 70e au niveau mondial ,chutant ainsi de 12 places. Et si on prend le classement au niveau subsaharien, il est classé 10e. Les pays africains les mieux classés que le Sénégal par ordre croissant sont : l’Île Maurice, le Ghana, la Gambie, le Botswana, la Sierra Leone, la Zambie, la Guinée Equatoriale, le Malawi, et la Namibie. Même si le Sénégal fait partie du top dix en Afrique, il y a de quoi avoir peur face à la dégringolade constatée dans le classement 2022.

Entre autres éléments qui peuvent justifier cette situation, on peut citer les récents troubles politiques ayant fait plusieurs morts. Depuis mars 2021, le pays vit une tension sans précédent. Des faits inédits de violence sont constatés de façon récurrente au Sénégal. Si ce n’est des policiers qui tuent à bout portant sur les manifestants, ce sont des nervis qui sèment la terreur ou des manifestants qui pillent et saccagent tout sur leur passage. Autant de faits qui détériorent le niveau de sécurité du Sénégal.

D’ailleurs, selon l’Indice de Paix Mondiale, les manifestations violentes ont enregistré la plus forte détérioration de tous les indicateurs depuis 2008, avec une baisse de près de 50 %. Au total, 126 pays, soit 77 %, ont enregistré une détérioration. La Guinée, le Burkina Faso et Haïti rejoignent les pays les moins pacifiques du monde.

En outre, il faut noter que l’Europe est la région la plus pacifique du monde. Et l’Islande constitue le pays le plus pacifique au monde, une position qu’elle occupe depuis 2008. Elle est rejointe au sommet de l’Imp par la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, le Danemark et l’Autriche. Par contre, l’Afghanistan est le pays le moins pacifique du monde pour la cinquième année consécutive, suivi du Yémen, de la Syrie, de la Russie et du Sud-Soudan. Sans surprise, deux des cinq pays ayant connu la plus forte détérioration de la paix sont la Russie et l’Ukraine, qui font partie des dix pays les moins pacifiques depuis trois ans. Ils sont rejoints par la Guinée, le Burkina Faso et Haïti.