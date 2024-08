Paludisme et maladies tropicales négligées: Les parlementaires s’engagent dans la lutte

Partager Facebook

Les parlementaires ont bénéficié d’une séance d’orientation et d’engagement sur le paludisme et les Maladies Tropicales Négligées (MTN). L’objectif est de d’alléger le fardeau énorme de ces pathologies, de contribuer à la réduction de la pauvreté, à l’augmentation de la productivité, à l’amélioration de la qualité de vie des populations touchées et d’informer et de sensibiliser sur ces maladies.

Pour faire face aux maladies tropicales négligées, une séance d’orientation et d’engagement s’est tenue hier à l’assemblée nationale au bénéfice des parlementaires. Selon la présidente de la commission santé, population, affaires sociales et solidarité, Mame Guéye Diop, l’idée maîtresse de cette initiative est d’alléger le fardeau énorme du paludisme et les MTN, de contribuer à la réduction de la pauvreté, à l’augmentation de la productivité, à l’amélioration de la qualité de vie des populations touchées et d’informer et de sensibiliser sur ces maladies. » Il s’agira pour nous d’amener nos gouvernants et autres acteurs comme la société civile à adhérer efficacement aux activités de lutte et à soutenir leur mise en œuvre », dit-elle.

Et de poursuivre : »Les Maladies Tropicales Négligées sont un groupe d’infections tropicales qui sont particulièrement endémiques parmi les populations à faible revenu dans les pays en développement des régions d’Afrique, d’Asie et des Amériques. Elles touchent principalement les populations les plus pauvres, qui vivent dans des régions rurales reculées, dans des bidonvilles ou dans des zones de conflit ». Il s’agit du Trachome, la Filariose Lymphatique, l’Onchocercose, les Schistosomiases, les géohelminthiases, la lèpre, le ver de guinée et la Trypanosomiase Humaine Africaine. « Ces Maladies Tropicales Négligées, bien qu’entrainant une faible mortalité, ont des répercussions négatives sur la santé car elles entraînent une morbidité grave, une stigmatisation, une discrimination sociale et restent un obstacle de taille au développement socio- économique », regrette-t-elle. Selon les statistiques, dans le monde, 4.2 milliards de Personnes sont à risque dans 142 pays par rapport aux Maladies Tropicales Négligées. Tous les pays à faible revenu sont touchés simultanément par au moins cinq (5) Maladies Tropicales Négligées et plus de 50% de ces pays se trouvent en Afrique selon les données de l’OMS. « Dans le cadre de la lutte antivectorielle, l’OMS recommande aux pays d’organiser des campagnes de distribution massive et gratuite de moustiquaires imprégnées à longue durée d’Action (MILDA) tous les trois ans afin de mieux protéger les populations contre le paludisme. La campagne 2022 au Sénégal a permis de distribuer près 7 millions de moustiquaires aux ménages pour leur protection contre les piqûres de moustiques », renseigne-t-elle.

Pour la coordinatrice du programme de lutte contre les MTN, Ndèye Mbacké Kane, à l’instar de la communauté internationale, le Sénégal s’est engagé à lutter efficacement contre les maladies tropicales négligées (MTN) en se fixant comme objectifs à l’horizon 2030 le contrôle, l’élimination ou l’éradication de ces maladies conformément à la nouvelle feuille de route de l’OMS 2021-2030 sur les MTN. « L’atteinte de ces objectifs fixés requiert une approche multisectorielle, une collaboration étroite et un engagement des différentes parties prenantes pour porter le plaidoyer au plus haut niveau pour une mobilisation effective des ressources domestiques nécessaires », laisse-t-elle entendre.

Et d’ajouter : »Aujourd’hui, nous avons une occasion unique de renforcer notre engagement collectif dans cette lutte. Votre rôle, en tant que parlementaires, est crucial. Vous êtes non seulement les représentants de la voix du peuple, mais aussi des acteurs clé dans l’allocation des ressources et la création d’un cadre législatif favorable à la santé publique ». Elle les invite à considérer l’impact que leurs décisions peuvent avoir sur des millions de vies. » En soutenant des initiatives ciblées et en garantissant des financements adéquats, vous pouvez contribuer de manière significative à la réduction de la charge de ces maladies. De plus, en sensibilisant vos électeurs et en mobilisant les communautés locales, vous pouvez renforcer l’adhésion aux programmes de prévention et de traitement », lance-t-elle.