Papillomavirus: 1937 nouveaux cas de cancer et 1312 décès enregistrés, chaque année

Les papillomavirus sont responsables de 1937 nouveaux cas de cancer et 1312 décès chaque année. L’annonce a été faite par le président de la société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus, Fr Oumar Gassama en marge de leur congrès international.

L’association sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus tient son premier congrès international sous le thème : »Sur la route de l’élimination du cancer du col de l’utérus. Occasion saisie par leur président, Dr Oumar Gassama de révéler que chaque année, les papillomavirus sont responsables de 1937 nouveaux cas de cancer et 1232 décès. » Le papillomavirus est constitué de petits virus avec 200 génotypes impliqués dans 9 types de cancers mais le plus connu est celui du cancer du col de l’utérus », dit-il.

Et d’ajouter: » Pour la prévention, il faut la vaccination des filles âgées de 9 à 14 ans, le dépistage et le traitement correct des légions cancéreuses ». Il soutient que les femmes atteintes de cancer du col de l’utérus ont des saignements après les rapports sexuels, des pertes liquidiennes et doivent bénéficier de radiothérapie, de chimiothérapie et de soins palliatifs à l’horizon 2035. « Les papillomavirus sont présents dans 70% des cancers », renseigne-t-il.

Pour le représentant du ministre de la santé et de l’action sociale, Dr Malick Ann, la vaccination contre le HPV est introduit dans le programme élargi de vaccination ainsi que le dépistage des lésions cancéreuses dans la routine. « Des unités de dépistage et de traitement des lésions précancéreuses sont mises en place dans environ 70 structures sanitaires.

La radiothérapie et la chimiothérapie sont aussi disponibles et financièrement accessibles pour les femmes chez qui un cancer du col de l’utérus est confirmé « , rassure-t-il. Et de reconnaître: » Malgré ces avancées notoires, force est de constater que les défis demeurent et les efforts seront poursuivis pour améliorer la santé des populations sénégalaises ». Il reste convaincu que l’engagement communautaire est un levier pour réussir l’élimination compte tenu de la prise en compte de leur opinion dans la mise en place des stratégies.