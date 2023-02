Parfum de Chambre: Un produit à risques !

Les parfums de chambre sont très prisés des Sénégalais, surtout en période de froid. Mais la senteur de ces parfums peut entraîner des problèmes respiratoires aux enfants ou bien aux personnes âgées .

Avec cette nouvelle génération de jeunes, le matériel de séduction est devenu le principal atout. Mais cela entraîne des conséquences chez les enfants et les personnes âgées, qui sont souvent confrontés à des problèmes de respiration du fait des différents types de parfums que les femmes utilisent.

Au marché HLM, Modou Ngom, vendeur de parfums, déclare : « La plupart de nos clients sont des femmes, il arrive que des hommes viennent aussi acheter des parfums. Les parfums sont bien utilisés en cette période de froid, surtout les parfums de chambre. Vu que c’est moins cher et plus accessible. »

Dans un autre magasin, Amadou Seck, interpellé, argue : « Lorsque la période de froid arrive, nous vendons beaucoup de parfums de chambre, il existe différentes qualités de parfums. »

Les parfums de chambre sont souvent nuisibles aux enfants et aux personnes âgées. Le médecin Omar Sy de l’hôpital Abass Ndao dit voir beaucoup souvent des patients avec des problèmes respiratoires : « Beaucoup de personnes souffrent de problèmes respiratoires, j’ai eu à soigner des enfants, même des adultes. Certes, nous avons besoin de parfums pour rendre l’air plus agréable, mais il faut aussi prendre en compte les asthmatiques ou ceux qui ont du mal à respirer normalement. Si nous avons un bébé à la maison, il faut être vigilant car ils sont beaucoup plus sensibles. Nous ne disons pas que le parfum est néfaste pour l’homme mais juste que la population ne doit pas en abuser », explique le Dr Sy.

FATOU BA (STAGIAIRE)